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ناشطتان تفاجئان المستشار الألماني بصدر عار تنديدا بالاجتياح الروسي لأوكرانيا      

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الناشطتان بجوار المستشار الألماني
الناشطتان بجوار المستشار الألماني

ناشطتان تفاجئان المستشار الألماني بصدر عار تنديدا بالاجتياح الروسي لأوكرانيا

عناصر الأمن رافقت الناشطتان بعيدا عن المستشار الألماني بعد واقعة الاحتجاج

برلين - فرانس برس

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فاجأت ناشطتان المستشار الألماني أولاف شولتس بعدما تقدّمتا لالتقاط صورة معه فخلعتا من دون سابق إنذار قميصيهما وظهرتا بصدر عار للمطالبة بـ "حظر الغاز" الروسي.

وانتهزت السيّدتان فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظّمتها الحكومة الألمانية في عطلة نهاية الأسبوع للوصول إلى شولتس في مقرّ المستشارية في برلين والتنديد بالاجتياح الروسي لأوكرانيا. وسرعان ما رافقهما عناصر الأمن إلى الخارج.

ولم تتمّكن بعد ألمانيا التي تعوّل بشدّة على الغاز الروسي من حظر استيراد الغاز من روسيا بشكل كامل.

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وعرض شولتس، في معرض ردّه على أسئلة الجمهور في فترة سابقة من النهار، الجهود التي تبذلها حكومته لإيجاد مصادر طاقة بديلة، من بينها الغاز الطبيعي المسال الذي تستعدّ برلين لتشييد أولى محطّاته التي من المحتمل أن تدخل حيّز الخدمة مطلع العام 2023.

وصرّح المستشار الألماني: "قد تُحلّ بذلك مشكلة ضمان الإمدادات مطلع 2024".

وتستعدّ ألمانيا، كغيرها من البلدان الأوروبية المجاورة، لشتاء قد يكون قاسيا بسبب نقص في إمدادات الطاقة.

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