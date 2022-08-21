روسيا: نشرنا صواريخ كينجال الأسرع من الصوت في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الأحد إن بلاده نشرت صواريخ كينجال "الخنجر"، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ثلاث مرات خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وصواريخ كينجال ضمن مجموعة من الأسلحة التي كشف عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2018 خلال خطاب عالي النبرة قال فيه إنها قادرة على ضرب أي نقطة في العالم تقريباً وتفادى درع صاروخي أميركي.

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وقال شويغو في حديث لتلفزيون حكومي اليوم إن الصواريخ أثبتت فعاليتها في إصابة أهداف عالية القيمة في المرات الثلاث التي تم فيها استخدامها في أوكرانيا، مضيفاً أنه لا مثيل لها ويكاد يكون من المستحيل إسقاطها أثناء تحليقها.

وقال شويغو في مقابلة أذاعتها قناة "روسيا 1": "لقد نشرناها ثلاث مرات خلال العملية العسكرية الخاصة، وفي المرات الثلاث أظهرت خصائص رائعة".

واستخدمت روسيا نظام كينجال لأول مرة في أوكرانيا بعد حوالي شهر من إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أراضي جارتها، وضربت مستودعاً كبيراً للأسلحة في منطقة إيفانو فرانكيفسك بغرب أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس إنها نقلت تمركز ثلاث طائرات حربية من طراز "ميغ 31 إي" مزودة بصواريخ كينجال إلى منطقة كالينينyراد، وهي منطقة ساحلية روسية على بحر البلطيق تقع بين بولندا وليتوانيا العضوين في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

في سياق آخر، قالت روسيا اليوم إن صواريخها من طراز كاليبر دمرت مستودعا للذخيرة يحتوي على صواريخ هيمارس أميركية الصنع في منطقة أوديسا جنوب شرق أوكرانيا بينما قالت كييف إن الصواريخ الروسية ضربت مخزنا للحبوب.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ كاليبر المنطلقة من البحر دمرت مستودعاً كان يضم أيضاً أنظمة غربية مضادة للطائرات.

من جهته، قال متحدث باسم الإدارة المحلية في أوديسا إن صاروخين جرى اعتراضهما فوق البحر لكن ثلاثة ضربت أهدافا زراعية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضاً إن قواتها دمرت اثنين من مدافع "هاوتزر إم777" في مواقع قتالية في منطقة خيرسون ومستودعاً للوقود في منطقة زابوريجيا قالت إنه كان يحتوي على أكثر من 100 طن من وقود الديزل.