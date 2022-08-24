صورة لشابتين عاريتي الصدر على جدار مكتب رئيسة وزراء فنلندا

عثروا في المقر الرسمي لسانا مارين، رئيسة وزراء فنلندا الهاوية للحفلات الصاخبة والرقص الخادش، على صورة لشابتين عاريتي الصدر وبعض الجسد، معلقة على جدار مكتبها، وهما من أنصارها وناشطتين كمؤثرتين بمواقع التواصل، احداهما عمرها 33 عاما، وهي عارضة الأزياء وفنية التجميل Sabina Sarkkaملكة جمال فنلندا السابقة. أما الثانية فناشطة بالعروض، لم تأت وسائل الاعلام المحلية على ذكر اسمها ومن تكون.

وتم التقاط الصورة في سكن مارين الرسمي، وهو Kesaranta المطل حين بنوه في 1863 على بحر البطيق، وتستخدمه رئيسة الوزراء كمكتب، كما لعقد مؤتمرات فيديوية مع القادة الأوروبيين وآخرين. الا أنها سمحت بالتقاط صور فيه، منها للعاريتي الصدر، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" مترجما عن الوارد بموقع صحيفة Helsingin Sanomat الأوسع انتشارا في البلاد، وبخبرها ذكرت أن رئيسة الوزراء أسرعت حين انتشر خبر الصورة واعترفت للصحافيين أنها "غير مناسبة" واعتذرت.



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قالت أيضا، إن حفلا أقامته بمقر إقامتها الرسمي بعد مهرجان "روسروك" الموسيقي قبل أكثر من شهر، تم فيه التقاط الصور، وإنها "من نوع ما كان يجب التقاطه، ولكن بخلاف ذلك لم يحدث أي شيء غير عادي في ذلك التجمع" فيما ذكرت وسائل اعلام فنلندية أن الصورة تم التقاطها في دورة مياه مخصصة للضيوف في الطابق السفلي.

أضافت سانا مارين، إن الصورة تم التقاطها عندما كانت تستضيف مجموعة من أصدقائها في حديقة القصر مساء يوم الأحد 10 يوليو الماضي، بعد أن حضروا في وقت سابق المهرجان الموسيقي، فيما اتضح من تحقيقات الاعلام الفنلندي، أن الصورة تم نشرها في الأصل بحساب TikTok خاص بملكة جمال فنلندا التي تنشر "العربية.نت" صورتين لها أعلاه. وإلى جانب الصورة بثت ملكة السابقة مقطع فيديو آخر يظهرها مع أصدقاء آخرين لرئيسة الوزراء وهم يرقصون في حدائق سكنها الرسمي على البلطيق.