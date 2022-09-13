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التحدي صعب.. قد ترى الصورة طبيعية ولكن الواقع عكس ذلك

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خدع بصرية

التحدي صعب.. قد ترى الصورة طبيعية ولكن الواقع عكس ذلك

أخطاء عدة في الصورة.. هل يمكنك اكتشافها بأقل من 12 ثانية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في صورة الوهم البصري، أمام صورة لراعيي بقر (Cowboys) وهناك بعض الأخطاء في هذه الصورة التي يجب عليك تخمينها في 12 ثانية.

على وسائل التواصل الاجتماعي، نرى العديد من هذه الصور التي تثبت أنها مفيدة جدًا في زيادة تركيزنا، لأنه في مثل هذه الصور عليك أن تحافظ على انتباهك للصورة.

في تحدي صورة الوهم البصري، عليك أن تجد الأخطاء من الصورة بوقت لا يتعدى 12 ثانية. هذه التحديات صعبة بعض الشيء لأنه في الصورة سترى كل شيء كما هو، ولكن في الواقع الإجابة مخفية في منتصفها.

هل يمكنك رؤية 6 أشياء مخفية بالشجرة؟ 2% فقط اكتشفوا 7 الأخيرة خدع بصرية هل يمكنك رؤية 6 أشياء مخفية بالشجرة؟ 2% فقط اكتشفوا 7
1% فقط يمكنهم اكتشاف قطتين بالصورة بـ20 ثانية.. هل أنت منهم؟ الأخيرة خدع بصرية 1% فقط يمكنهم اكتشاف قطتين بالصورة بـ20 ثانية.. هل أنت منهم؟

قبل حل هذا اللغز، تحقق من الصورة بعناية، لأن لديك القليل من الوقت. ضع في اعتبارك شيئًا واحدًا، لست مضطرًا للاستعانة بأي شخص لأنه لن يفيدك.

تهانينا لمن وجد الأخطاء في صورة الوهم البصري هذه. أولئك الذين ما زالوا يبحثون عنها لا يخيب أملهم، يمكنهم رؤية الحل في الصورة الموضحة أدناه.

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