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فيديو يغضب الكويتيين.. رجل يعتدي بوحشية على امرأة بالشارع

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فيديو يغضب الكويتيين.. رجل يعتدي بوحشية على امرأة بالشارع

دبي - العربية.نت

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أثار مقطع مصور غضباً واسعاً على منصات التواصل في الكويت خلال الساعات الماضية، بعدما وثقت عدسة الكاميرا رجلاً وهو يعتدي بوحشية على امرأة في أحد شوارع الكويت.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، اعتقال المواطن الذي ظهر في التسجيل، وذلك في بيان نشرته في صفحتها على تويتر.

إلى ذلك، أوضح البيان أن سبب الاعتداء يعود لخلاف عائلي، مشيراً إلى إحالة المعتدي للجهة الأمنية المختصة.

حطم زجاج سيارتها

وأظهر المقطع الرجل وهو يعترض بسيارته مركبة المرأة قبل أن ينهال على زجاجها بالتحطيم مستخدماً ما بدا أنه قضيب معدني.

وحين فرت من السيارة، تبعها وسدد إليها اللكمات، وعندما سقطت على الأرض أخذ يركلها على وجهها بكل وحشية.

فيما حاول بعض المارة التدخل، لكنه هددهم مطالباً إياهم بعدم التدخل، ليعود إلى سيارته ويغادر المكان.

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