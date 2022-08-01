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تعرضت لاعتداء وحشي من زوجها.. 3 أحكام نهائية لـ"معنفة جدة"

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تعبيرية

تعرضت لاعتداء وحشي من زوجها.. 3 أحكام نهائية لـ"معنفة جدة"

حصلت على حكم بفسخ العقد وحضانة أطفالها

العربية.نت - مريم الجابر

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بعدما أثارت مأساتها غضب رواد مواقع التواصل في السعودية عقب اعتداء زوجها عليها بوحشية، متسبباً بفقدانها بصرها مع أضرار أخرى كثيرة، وخضعت لعدة عمليات جراحية، صدرت ثلاثة أحكام نهائية تتعلق بالقضية المعروفة إعلاميًّا بـ"معنفة جدة" والتي تعرضت للضرب من قبل زوجها بأداة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها.

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وكانت عضو لجنة تراحم المحامية نسرين علي الغامدي ترافعت عن المعنفة أمام المحكمة واستطاعت الحصول على ثلاثة أحكام قطعية.

فقد قضت المحكمة في الحكم الأول بفسخ نكاح المعنفة بلا عوض، كما حصلت على حكمين مماثلين بحضانة أطفالها، وتخصيص نفقة شهرية لأبنائها بمبلغ 650 ريالًا لكل ابن وبنت، بمجموع 5200 ريال، إضافة إلى تخصيص 3200 ريال كسوة العيدين.

كما تضمن الحكم الثالث إثبات حضانة الأبناء إلى والدتهم.

اعتداء بآلة حادة

يذكر أن الحادثة البشعة، وقعت في إبريل الماضي عندما تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من أحد المستشفيات بمحافظة جدة، يفيد بوصول امرأة تعرضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة.

كذلك أكد المصدر أن النائب العام أمر بتشكيل فريق مختص في التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث، مع إحالة أطفال الأسرة للجهة المختصة لتقديم الرعاية والدعم النفسي لهم.

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