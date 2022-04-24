حلق وتهديد وقطع لسان..خبايا لا توصف عن "معنفة جدة" تكشف

بعدما أثارت مأساتها غضب السعوديين عقب اعتداء زوجها عليها بوحشية، متسبباً بفقدانها بصرها مع أضرار أخرى كثيرة، أكدت شقيقة معنفة جدة كما عرفت خلال الساعات الماضية، أن شقيقتها ترقد بمستشفى شرق المدينة.

وأوضحت أن حالتها الصحية حرجة نتيجة العنف الذي تعرضت له من زوجها، مؤكدة فقدانها البصر بعينها اليمنى، إضافة لكسور في الظهر والجمجمة والرأس والأنف والضلوع.

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تلذذ بتعذيبها بتشويه وجهها وقطع لسانها وإصبعها

كما شرحت أن الجاني مارس بحق ضحيته أبشع أنواع العنف، حيث تلذذ بتعذيبها عبر تشويه وجهها وقطع لسانها وإصبعها.

كذلك كشفت أن الضحية تعرضت للعنف منذ أسبوع تقريباً، مشيرة إلى أن المتهم حاول التستر على فعلته، حتى أبلغ أحد أفراد العائلة الشرطة والإسعاف الذي حضر لنقل المصابة وسط حماية أمنية، وهو ما يهدد بقطع إصبعها فعلاً.

#شرطة_جدة:

القبض على شخص اعتدى على زوجته بالضرب

داخل منزله.

⬇️ pic.twitter.com/I5DUaccIU5 — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) April 23, 2022

وكشفت أيضاً أن الأشهر الأربعة الأخيرة كانت شهدت تعنيفاً كبيراً من الزوج لزوجته شمل ربطها قبل شهرين وحلق شعر رأسها وحاجبيها، وحين حاولت الهروب منه لمنزل عائلتها هددها بقتل أحد أبنائها.

توقيف الزوج المعتدي

يذكر أن الجهات الأمنية كانت تلقت من أحد المستشفيات بمحافظة جدة، أنباء عن قدوم امرأة تعرضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة.

كما أكد المصدر أن النائب العام أمر بتشكيل فريق مختص في التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث، مع إحالة أطفال الأسرة للجهة المختصة لتقديم الرعاية والدعم النفسي لهم.

ونوه المصدر بالحماية العدلية الجزائية للأسرة وأفرادها في المملكة، وأن الجناية على تكوينها واستقرارها تستوجب المساءلة الجزائية، وستتم إحالة المعتدي للمحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً في هذا الشأن.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بقصة اعتداء زوج على زوجته وحمل وسم #الضحية_منى _أنقذوها مطالبة بالقبض على الزوج الذي اعتدى على زوجته.