أبرزها كأس الأمنيات.. قطع أثرية من مقتنيات توت عنخ آمون بمتحف الغردقة

يستضيف متحف آثار الغردقة بمصر، علي سبيل العرض المؤقت 10 قطع أثرية ذهبية من مقتنيات الملك الفرعوني الشهير توت عنخ آمون. ومن بين تلك القطع كأس الملك أو ما يطلق عليه "كأس الأمنيات"، والذي عُثر عليه في وادى الملوك بمقبرة الملك توت عنخ آمون.

الكأس مصنوع من الألباستر "المرمر المصري" ويرجع تاريخه إلى الأسرة الثامنة عشر، حيث عُثر عليه عند مدخل مقبرة الملك توت عنخ آمون.

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كأس الأمنيات كأس الأمنيات

وقد نُحت هذا الكأس علي هيئة زهرة متفتحة من اللوتس وتحيط بها البراعم الصغيرة التي تشكل مقبض الكأس وتنتهي من أسفل بعلامة يعلوها ضفدع صغير كرمز لسنوات الملك الحاكم.

كما يوجد في وسط الكأس إطار مربع الشكل من اللون الأزرق بداخله نقشاً يسجل ألقاب الملك، وكذلك حول فوهة الكأس نقوش تسجل الأمنيات الطيبة مثل العيش لملايين السنين والأمنيات بالسعادة، لذا يُعرف هذا الكأس كما سماه كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون بـ"كأس الأمنيات".