.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بايدن يكرم إلتون جون بحديقة البيت الأبيض.. "موسيقاه غيرت حياتنا"

  • الخط
إلتون جون بايدن
إلتون جون مع بايدن والسيدة الأولى

بايدن يكرم إلتون جون بحديقة البيت الأبيض.. "موسيقاه غيرت حياتنا"

جون رفض الغناء في حفل تنصيب الرئيس السابق دونالد ترمب

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

حضر الرئيس الأميركي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن ونحو ألفي شخص يوم الجمعة حفلا في البيت الأبيض لأسطورة الموسيقي والناشط إلتون جون الذي يقوم بجولة وداع طويلة في الولايات المتحدة.

وأدى النجم البريطاني أغاني ناجحة مثل (روكت مان)، و(يور سونج)، و"تايني دانسر" من الحديقة الجنوبية حيث غنى وعزف على البيانو في موقع أعدّ في الهواء الطلق لهذا الحفل.

وقال بايدن عند تقديمه لجون "مثل الكثير من الأميركيين تحب عائلتنا موسيقاه.. من الواضح أن موسيقى التون جون غيرت حياتنا".

5 صور

وكان جون قد رفض الغناء في حفل تنصيب الرئيس السابق دونالد ترمب ولكنه وافق على الغناء لصالح عائلة بايدن ضمن حفنة من المشاهير البارزين الذين عادوا للبيت الأبيض بعد سنوات من تجنبه.

وكان حفل جون جزءا من احتفال لتكريم الأشخاص الذين أطلق عليهم البيت الأبيض اسم أبطال الحياة اليومية وهم العاملون في مجال التمريض والطوارئ والصحة العقلية والمعلمين.

فيديو مروع لهليكوبتر تقل سياسيين برازيليين تصطدم بأسلاك كهرباء سوشيال ميديا فيديو مروع لهليكوبتر تقل سياسيين برازيليين تصطدم بأسلاك كهرباء

وقال جون إن الغناء في البيت الأبيض "إنجاز كبير" بعد مسيرة من الغناء في أماكن جميلة. وتحدث جون بين الأغاني عن حربه ضد فيروس الإيدز وأشاد بالرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش لجهوده في مكافحة الإيدز في أفريقيا.

وكانت السيدة الأولى السابقة لورا بوش من بين ضيوف الحفل.

وفي نهاية الأمسية غالبت جون الدموع عندما فاجأه بايدن بمنحه وسام العلوم الإنسانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش الإيراني يهدد المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام بالمحاكمات الجيش الإيراني يهدد المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام بالمحاكمات
اكتشف المزيد