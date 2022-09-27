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أمامك 5 ثوان فقط.. كم فأراً ترى في هذه الصورة؟

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خدع بصرية

أمامك 5 ثوان فقط.. كم فأراً ترى في هذه الصورة؟

تشير الدراسات إلى أنه كلما اعتاد عقلك أكثر على حل الألغاز، كلما زاد مستوى ذكائك وقوة الملاحظة لديك

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

هل تحب حل ألغاز الخدع البصرية التي تختبر مستوى الذكاء وقوة وسرعة الملاحظة؟

لغز اليوم، الذي اخترناه نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، يعتمد على قوة وسرعة الملاحظة، حيث يتعين عليك ملاحظة عدد الفئران في صورة السيدتين اللتين تحتسيان الشاي خلال 5 ثوان فقط.

ألقِ نظرة فاحصة على الصورة وحاول اكتشاف الفأرين داخل غرفة شاي السيدات.

هل تستطيع أن تجد الفأر الثاني في 5 ثواني فقط؟
هل تستطيع أن تجد الفأر الثاني في 5 ثواني فقط؟

فمن السهل جدا العثور على الفأر الأول في الصورة، فهو متواجد تحت كرسي السيدة الجالسة على الجانب الأيسر. لكن أين الفأر الثاني في الغرفة؟

أمامك 5 ثوان فقط..

فإذا نظرت عن كثب إلى قبعة المرأة الجالسة على الجانب الأيسر، فستتمكن من رؤية الفأر الثاني مختبئًا في قبعة المرأة.

الفأر الثاني يختبئ في قبعة السيدة على اليسار
الفأر الثاني يختبئ في قبعة السيدة على اليسار

تشير الدراسات إلى أنه كلما اعتاد عقلك أكثر على حل الألغاز، كلما زاد مستوى ذكائك وقوة الملاحظة لديك.

يُذكر أن الأوهام البصرية عادة ما تحتوي على صور محيرة للعقل تتحدى الطريقة التي يدرك بها دماغك الأشياء. وتعتبر هذه الأوهام البصرية أيضًا جزءًا من مجال التحليل النفسي لأنها توفر بعض التفاصيل حول كيفية إدراكك للأشياء.

والآن أخبرنا عزيزي القارئ.. كم استغرقت من الثواني لاكتشاف مكان الفأر الثاني؟

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