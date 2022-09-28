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17 قتيلاً في حريق بمطعم في الصين

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Building on fire in China. (Twitter)
حريق سابق في الصين

17 قتيلاً في حريق بمطعم في الصين

اندلع الحريق الساعة 12,40 بعد الظهر في مطعم بمدينة تشانغتشون

بكين - فرانس برس

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لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب 3 آخرون بجروح في حريق بمطعم في شمال شرقي الصين، الأربعاء، بحسب السلطات المحلية.

واندلع الحريق الساعة 12,40 بعد الظهر في مطعم بمدينة تشانغتشون، على ما أعلنت الحكومة المحلية في بيان نشر على منصة ميبو للتواصل الاجتماعي.

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وأكد البيان أن عناصر الإطفاء "هرعوا إلى مكان الحادثة" واستكملوا عملية البحث والإنقاذ بحلول الساعة الثالثة بعد الظهر.

وأضاف البيان أن "الجرحى نُقلوا إلى المستشفى للعلاج". وتجري السلطات التحقيقات لكشف ملابسات الحريق.

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