منزل بـ"حالة مزرية".. صورة تلاحق يوسف بلايلي

قبل إعلان نادي "بريست" الفرنسي فسخ عقد مهاجمه الجزائري الدولي يوسف بلايلي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة زعم ناشروها أنها لمنزله وقد تركه بحالة مزرية.

وظهر في الصورة ما يبدو أنها غرفة جلوس بحالة مزرية جداً"، فيما علق العديد من ناشريها متهمين اللاعب الجزائري بأنه " ترك وراءه المنزل هكذا".

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أضرار بين 30 و50 ألف يورو

وبدأ تداول هذه الصورة التي حصدت العديد من المشاركات على فيسبوك وتويتر، قبل إعلان النادي الخميس فسخ عقد بلايلي، بناء على طلب منه لعدم شعوره بالراحة في صفوف الفريق لا سيما في ظل ابتعاده عن عائلته، وفق قول "بريست".

فيما أفادت تقارير صحافية أن بلايلي ترك أضراراً بقيمة تتراوح بين 30 و50 ألف يورو في المنزل الذي كان يستأجره الموسم الماضي، وكان يتأخر عن التمارين كما أنه لم يُظهر المستوى الفني المطلوب، بالإضافة إلى رفضه التقاط الصورة التذكارية مع فريقه مطلع الموسم الحالي.

منزل مسروق في كندا

إلا أن الحقيقة غير ذلك تماماً، فالصورة لا علاقة لها بمنزل بلايلي، بل هي لمنزل تعرض للسرقة في كندا، بحسب ما أفادت فرانس برس.

كما أنها نشرت منذ سنوات على مواقع كندية، وتحديدا في الرابع من يوليو 2017، وتعود لمنزل في مدينة شيربروك في جنوب مقاطعة كيبك الكندية تعرض للسرقة، حيث بلغت كلفة الممتلكات المسروقة حينها ما يقارب من 130 ألف دولار.