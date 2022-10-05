لا أحد شرح للآن ظهور بايدن في فيديو وهو يتوقف عن المشي فجأة

انتشر فيديو أمس واليوم للرئيس الأميركي، جو بايدن، وهو يتصرف بطريقة غريبة حين قام الاثنين الماضي بزيارة خاطفة الى أرخبيل من الجزر اسباني اللغة، قريب من جمهورية الدومينيكان، هو Porto Rico التابع في بحر الكاريبي للولايات المتحدة.

ولم تشرح أي وسيلة اعلامية غطت زيارة بايدن التي تفقد فيها ما أحدثه اعصار ضرب الأرخبيل، السبب الذي جعل بايدن يتوقف عن المشي فجأة، وهو يتجه في مدينة Ponce بأقصى جنوب الأرخبيل لالقاء كلمة، وفق ما يظهر في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نراه ينظر بعدها الى محيط قدميه على الأرض كأن شيئاً سقط منه وراح يبحث منه، وبعد ثوان معدودات من "الضياع" تابع طريقه كأن شيئا لم يكن.





وكان بايدن التقى أثناء الزيارة بعائلات متضررة وساعد هو وزوجته التي رافقته فيها بتوزيع الطعام وإمدادات أخرى على المحتاجين، ثم خصص 60 مليون دولار لعمليات الإغاثة ورفع الأنقاض، وتعزيز وسائل الحماية من العواصف ببورتوريكو التي ضربها إعصار Fiona في منتصف سبتمبر الماضي، فعاث فيها خرابا وقتل 25 من سكانها البالغين 3 ملايين، وقطع الكهرباء عن 100 ألف بورتوريكي، هم مواطنون أميركيون، لكن لا يحق لهم التصويت.