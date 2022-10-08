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دقق النظر وحاول اكتشاف الطالب الغشاش
خدع بصرية

إذا اكتشفت الطالب الغشاش خلال 17 ثانية.. فأنت عبقري

هذه الدعابة الذهنية هي مجرد طريقة ممتعة لاختبار معدل الذكاء وقوة الملاحظة الخاص بك

العربية.نت
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إذا استطعت أن تصل لإجابة الخدعة البصرية، التي اخترناها لك اليوم نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، في غضون 17 ثانية فقط، فإنك لاشك عبقري.

ففي الصورة التي نعرضها عليك، حاول تحديد الطالب الذي يغش في الفصل بحضور المعلمة. يمكن فقط للأشخاص ذوي معدل الذكاء المرتفع وقوة الملاحظة الثاقبة تحديد الغشاش في هذه الصورة في غضون 17 ثانية!

فمن هو الطالب المخادع؟

هناك العديد من الطلاب يجلسون داخل الفصل ويحاولون حل الاختبار بحضور المعلمة. لكن هناك طالب واحد يحاول الغش في الامتحان.

افحص الصورة جيدا قبل الإجابة
افحص الصورة جيدا قبل الإجابة

انظر إلى الصورة بعناية قبل الإجابة على السؤال لأن الإجابة بسيطة للغاية ولكنها تحتاج لقوة ملاحظة.

الإجابة

إذا نظرت إلى الطلاب بعناية، فستجد أن الجميع ينظر إلى الأمام أو اليسار أو اليمين أو يسأل زميله/زميلته عما يكتب على ورقة الامتحان. كما أن المعلمة على يقظة وتراقب جميع الطلاب داخل الفصل. لذلك دعونا نحدد الطالب الذي يغش في الفصل.

إذا نظرت إلى الصبي في الخلف الذي يجلس بجوار الطالب في الزاوية اليمنى، فستتمكن من اكتشاف أنه كتب الإجابات على ذراعه. فهو يكتب على الورقة وينظر إلى ذراعه اليسرى.

هل عرفت أين الطالب الغشاش؟
هل عرفت أين الطالب الغشاش؟

لذا، فإن الإجابة على هذا اللغز العقلي هو ذلك الصبي الذي كتب الإجابات على ذراعه اليسرى ليتسنى له أن يغش في الامتحان.

عزيزي القارئ، هذه الدعابة الذهنية هي مجرد طريقة ممتعة لاختبار معدل الذكاء وقوة الملاحظة الخاص بك. فهل توصلت للإجابة بسهولة؟

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