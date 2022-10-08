ماسك: "الماركسيون الجدد" بالجامعات سبب سوء علاقتي بابنتي

ألقى الملياردير الأميركي إيلون ماسك باللوم على "الماركسيين الجدد"، الذين استولوا على مدارس النخبة والجامعات الليبرالية، وحمّلهم المسؤولية عن فساد علاقاته بابنته البالغة من العمر 18 عامًا، وأنها لا تريد أن تفعل شيئًا مع والدها الثري، بحسب ما نشرته صحيفة New York Post، نقلًا عن حديث أدلى به ماسك لصحيفة "فاينانشيال تايمز".

"شيوعية كاملة"

عند مناقشة موضوع ابنته التي هجرته، فيفيان جينا ويلسون، التي غيرت اسمها القانوني مؤخرًا لتجنب أي صلة أو ارتباط بماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، قال: إن الأمر برمته يدور حول الشيوعية، قائلًا: "إنها شيوعية كاملة..."، لكنه لم يقم بالإشارة إلى اسم كلية معينة أو يكشف عن أي كلية تدرس بها ابنته.

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أضاف ماسك، وهو أب لتسعة أطفال، أن العلاقة يمكن أن "تتغير، لكن لدي علاقات جيدة جدًا مع جميع [الأطفال] الآخرين"، معربًا عن قناعته بأنه "لا يمكن الفوز بهم جميعًا".

تغيير اسم وهوية جنسية

وفي يونيو، أعلنت فيفيان، التي ولدت باسم كزافييه ألكسندر ماسك، عن قرارها بتغيير جنسها ولقبها الشهير، حيث كتبت فيفيان في أوراق المحكمة المرفوعة في مقاطعة لوس أنجلوس عن طلب تغيير "الهوية الجنسية وحقيقة أنني لم أعد أعيش مع والدي البيولوجي أو أرغب في الارتباط به بأي شكل".

إن فيفيان هي واحدة من خمسة أطفال أنجبهم ماسك من زوجته الأولى، الكاتبة الكندية جوستين ويلسون، ولديها شقيق توأم هو غريفين، مع ثلاثة توائم آخرين هم كاي وساكسون وداميان، 16 عامًا. التحق الخمسة جميعًا بمدرسة خاصة "تجريبية" في كاليفورنيا، بتمويل من ماسك، تسمى Ad Astra والتي تترجم من اللاتينية لـ "إلى النجوم".

"ضمائر سيئة"

وقال ماسك إنه بينما يدعم حقوق المتحولين جنسيًا، لكنه ينتقد الحساسية المحيطة بالضمائر للأشخاص غير الثنائيين والمتحولين جنسياً، وكان قد نشر تغريدة على منصة تويتر ذات مرة كتب فيها: "أنا أؤيد كلمة [المتحول] تمامًا، لكن كل هذه الضمائر هي كابوس جمالي". وكتب في تغريدة أخرى: "الضمائر سيئة".

مولود جديد

وكان ماسك قد كشف في وقت سابق من هذا العام أنه ونجمة البوب الكندية أنجبا طفلًا ثانيًا، تم إطلاق اسم X Æ A-12 على مولودهما الذكر في عام 2020، أما المولودة الأنثى فتمت تسميتها إكسا دارك سيديرييل، التي ولدت في أواخر العام الماضي.

الزوجة السابقة

وقالت الزوجة السابقة لماسك، غوستين ويلسون، مؤلفة قصص الخيال العلمي البالغة من العمر 49 عامًا، إنها "فخورة" بقرار ابنتها البالغة من العمر 18 عامًا تغيير اسمها.

وغردت ويلسون بمضمون محادثة دارت مع أحد مواليدها التوأم في وقت سابق من العام الجاري، حيث كتبت نقلًا عن ابنتها قولها: "لقد عشت طفولة غريبة". وأضافت ويلسون في التغريدة أن هذا ما قاله لها "ابني البالغ من العمر 18 عامًا". كما نقلت عن ابنتها قولها: "لا أستطيع أن أصدق أنني أبدو طبيعيًا مثلي".

كفاح ضد اليساريين

وفي مقابلة مهمة مع "فاينانشيال تايمز"، قال ماسك، الذي وافق مرة أخرى على شراء تويتر، إنه كان مدفوعًا للحصول على موقع التواصل الاجتماعي بسبب الحاجة إلى الحفاظ على حرية التعبير في الولايات المتحدة، والذي يقول إنه تم تقليصه من قبل السياسيين اليساريين.

وقال ماسك لصحيفة "فاينانشيال تايمز": إنه لا يسعى للحصول على منصة "تويتر من أجل المال"، موضحًا أن الأمر "ليس كما لو أنني أحاول شراء بعض اليخوت، ولا يمكنني تحمل كلفتها. أنا لا أملك أي قوارب".

وأضاف: "لكنني أعتقد أنه من المهم أن يكون لدى الناس أقصى قدر من الثقة والشمول من وسائل تبادل الأفكار، وأن تكون موثوقة وشفافة قدر الإمكان".