"مهمة خاصة".. جيش الجمّالة في موريتانيا

وضع القراءة
100% حجم الخط
فريق مهمة خاصة يقطع صحراء قاحلة رغم خطورة المنطقة وما تعج به من مهربين مسلحين وتنظيمات إرهابية لتسليط الضوء على مهام فرقة الجمالة الموريتانية وما يقوم به جنودها من دور مهم في محاربة عصابات الجريمة المنظمة وشبكات الإرهاب، وتقديم المساعدة الطبية والإنسانية للعائلات التي تسكن تلك القفار النائية، وحل النزاعات على الماء، وتوعية السكان، وتعزيز انتمائهم الوطني، وإطفاء الحرائق وغيرها.
وتتعدد أسلحتها ولا تشترك إلا في استخدام الإبل وسيلة نقل. والواقع أن استخدام الإبل في هذه القفار ليس خيارا بل ضرورة تفرضها التضاريس ونمط حياة السكان وطبيعة مهام القوة.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
ماسك يتراجع.. ويعلن استمرار تقديم الإنترنت لأوكرانياكشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك، اليوم السبت، أن شركته "سبيس إكس" ستواصل تمويل خدمة الإنترنت "ستارلينك" في أوكرانيا، بعد يوم من إعلانه أنها لم تعد ... العرب والعالم
-
اشتعال نيران في سجن إيفين بطهران.. وسماع دوي إطلاق نارأظهرت لقطات مصورة على الإنترنت على ما يبدو اشتعال النيران في سجن إيفين بالعاصمة الإيرانية طهران والذي يضم سجناء سياسيين.كذلك سمع دوي إطلاق نار وصفارات ... إيران
-
قصف أوكراني لبيلغورود الروسية.. وحريق هائل بمستودع نفطأعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، عن اندلاع حريق في مستودع للنفط بمدينة بيلغورود الحدودية بعد هجوم للقوات الأوكرانية.وقال حاكم بيلغورود فياتشيسلاف ... العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية