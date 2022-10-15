"مهمة خاصة".. جيش الجمّالة في موريتانيا

فريق مهمة خاصة يقطع صحراء قاحلة رغم خطورة المنطقة وما تعج به من مهربين مسلحين وتنظيمات إرهابية لتسليط الضوء على مهام فرقة الجمالة الموريتانية وما يقوم به جنودها من دور مهم في محاربة عصابات الجريمة المنظمة وشبكات الإرهاب، وتقديم المساعدة الطبية والإنسانية للعائلات التي تسكن تلك القفار النائية، وحل النزاعات على الماء، وتوعية السكان، وتعزيز انتمائهم الوطني، وإطفاء الحرائق وغيرها.

وتتعدد أسلحتها ولا تشترك إلا في استخدام الإبل وسيلة نقل. والواقع أن استخدام الإبل في هذه القفار ليس خيارا بل ضرورة تفرضها التضاريس ونمط حياة السكان وطبيعة مهام القوة.