عسكريتاريا.. أوكرانيا تتسلم منظومة دفاع جوي ألمانية متقدمة

تتناول حلقة عسكريتاريا لهذا الأسبوع، إرسال ألمانيا مَنْظومَاتِ IRIS-T للدفاعِ الجويِّ إلى أوكرانيا للتصدي للهجمات الروسية، وتوجه الاتحادُ الأوروبيُّ إلى إقرار خطةٍ جديدةٍ لتدريبِ 15 ألفَ جنديٍّ أوكرانيٍّ خلالَ السنتين المقبلتين في ألمانيا وبولندا، إضافة إلى موافقة الخارجيّةُ الأميركيّةُ على بَيعِ مَنْظومَةِ صواريخَ أرض جو، ومَنْظومَةِ دفاعٍ جويٍّ متوسِّطِ المَدَى وعَتادٍ مُرتَبطٍ بهما للكويت.

وعلى صعيد التطورات العسكرية في الحرب الأوكرانية، تستضيف الحلقة، العَقيدِ المُتقاعِدِ ديفيد دي روش أستاذِ الدراساتِ الاستراتيجيّةِ في كُليّةِ الدِّفاعِ الوَطنيِّ الأميركي، للحديث عن مدى جدية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في استخدام الأسلحة النووية والخيارات التي المتاحة أمام أوكرانيا ودول الغرب الأوروبي في حال اعتمد الرئيس الروسي هذا الخيار.

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كذلك تستضيف الحلقة الخبير العسكري رياض قهوجي للحديث عن آخر تجارب كوريا الشمالية الصاروخية، وجديد الترسانة الصاروخية لبيونغ يانغ. أسلحة المستقبل كانت من نصيب منظومة ليزر جديدة، حيث يجري الجيش الأميركي اختبارات عليها ومن المقرر ضمها إلى أسطول طائرات (AC-130J). الحلقة تطرق أيضاً إلى دور دبابات تايغر الألمانية الشهيرة في الحرب العالمية الثانية، مع الإشارة إلى مفهوم حرب المعلومات في المصطلحات العسكرية.