أين كلب الراعي؟ فقط العبقري يمكنه اكتشافه بـ21 ثانية

يمكن للأشخاص ذوي الذكاء العالي وقوة الملاحظة الدقيقة اكتشاف كلب الراعي المختبئ داخل الصورة في 21 ثانية فقط.

وفي هذه الخدعة البصرية، التي اخترناها اليوم نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، يتعين عليك عزيزي القارئ أن تنظر إلى الأشياء المبينة في الصورة بشكل مختلف ومن كل زاوية.

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والآن انظر إلى الصورة جيداً وافحصها بدقة.. فقد تم إخفاء كلب الراعي في مكان ما داخل الصورة. يمكنك أن ترى راعيًا يقف وسط قطيع من الأغنام. لكن في الصورة أيضا هناك كلب مختبئ في مكان ما في الصورة.

فقد تركت الصورة آلاف المتابعين في حيرة من أمرهم وهم يحاولون إيجاد الكلب المختبئ في الصورة.

قد يبدو من الصعب العثور على وجه الكلب من أول وهلة، لكن إذا قلبت الصورة، فقد يساعدك ذلك.

يمكن رؤية الكلب مختبئًا بين ساق الراعي وقميصه.

وإذا تمكنت من التوصل لكلب الراعي داخل الصورة في 21 ثانية فقط، فقد يكون ذلك علامة على قوة ملاحظتك غير العادية.

وتشير الدراسات إلى أنه كلما دربت عقلك أكثر حل الألغاز الصعبة، كلما زاد ذكاءك.