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ذهب للعب الكرة فسقط جثة.. طفل أبكى الأردنيين

دبي - العربية.نت
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في حادثة مؤسفة توفي طفل أردني يبلغ من العمر 12 عاماً بسبب عيار ناري طائش في محافظة جرش شمال البلاد، مما أدى إلى وفاته.

وبدأت القصة يوم الخميس الماضي، عندما سجله والده في ناد لتعليم كرة القدم، حيث كان الفتى ناجح الطاهات عاشقاً لكرة القدم.

ففي اليوم الأول له في النادي سقط فجأة ونزف رأسه، حيث كان يقف بالملعب بحماس مع زملائه بانتظار التمرين.

وبعد أن سقط بشكل مفاجئ ركض مدربه فوجده ينزف، إذ كانت رصاصة طائشة اخترقت رأسه وفي اليوم التالي فارق الحياة.

من جهتها، تمكنت القوات الأمنية من اعتقال المتسبب بالوفاة، وألقت القبض عليه وضبطت السلاح.

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