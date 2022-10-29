فيديو مرعب.. قرش جائع كاد يلتهم غطاسة معروفة

أظهرت لقطات مرعبة نجاة غطاسة أميركية معروفة من فم سمكة قرش النمر الجائعة قبالة سواحل هاواي.

فقد كشف فيديو للغطاسة أوشن رامزي، وهي تستعد للقفز في الماء قبالة سواحل هاواي، غير مدركة أن قرشاً مفترساً يتربص بها قرب القارب، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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ويمكن رؤية الغطاسة المتمرسة وهي تفحص الماء باستخدام قناعها أولاً، ثم تراجعت بسرعة بعد اكتشاف سمكة القرش التي كانت تفتح فمها جاهزة لعضها.

إلى ذلك، شاركت رامزي اللقطات المذهلة على إنستغرام حيث غالباً ما تشارك صوراً مذهلة لأسماك القرش.

وكتبت ساخرة "نحن نحب حماسة قرش النمر لتحية أوشن رمزي".

تأكل شتى أنواع الأسماك

يشار إلى أن أسماك قرش النمر، التي توجد غالباً في مياه المحيط الهادئ، يبلغ طولها بين 10 و13 قدماً ولكن يمكن أن يصل طولها إلى 16 قدماً.

ومن المعروف أنها تحتوي على أكبر طيف غذائي لجميع أسماك القرش، بما في ذلك الدلافين وحتى أسماك القرش الأخرى الأصغر.

في حين أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد القرش الأبيض الكبير في الهجمات القاتلة المسجلة على البشر، إلا أن هجماتها نادرة.

وتعتبر أسماك قرش النمر من الأنواع شبه المهددة بالانقراض بسبب صيدها من قبل البشر.