فيديو ولا أغرب.. أسماك قرش تسبح في شوارع فلوريدا

ضرب إعصار إيان، أحد أقوى العواصف المسجلة في الولايات المتحدة، ساحل فلوريدا يوم الأربعاء، وأظهرت لقطات تلفزيونية مثيرة من مدينة نابولي الساحلية مياه الفيضانات تتدفق إلى منازل على شاطئ البحر وتغرق الطرق وتكتسح المركبات.

فقد اكتسح مقطع فيديو شبكات التواصل على الإنترنت وأظهر سمكة قرش تسبح في مياه الفيضانات في شارع فورت مايرز، وفق NDTV.

مادة اعلانية

ونشر مستخدم تويتر، يدعى Armando Salguero، المقطع ومدته 10 ثوانٍ وتظهر فيه سمكة تضرب الماء، وكتب إلى جانب الفيديو، "أسماك القرش تسبح في شوارع فورت مايرز".

في حين حصد الفيديو 10.2 مليون مشاهدة، و18200 إعجاب والعديد من التعليقات.

تماسيح ودببة

إلى ذلك، تلقى السكان تنبيهات من قبل مسؤولي فلوريدا بشأن مشاهدة التماسيح والثعابين والدببة خلال إعصار إيان، وفقاً لتقرير Newsweek.

وفي بيان قالت لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية (FWC) إنه "من المحتمل أن ترى التماسيح والثعابين والدببة، لذا تذكر أن تبقى في حالة تأهب ومنحها مساحة".

بدورها، أشارت دورية الحدود الأميركية إلى أن 20 مهاجرا فُقدوا بعد غرق قاربهم، فيما سبح أربعة كوبيين إلى الشاطئ في جزر فلوريدا كيز، وأنقذ خفر السواحل ثلاثة في البحر.

"شديد الخطورة"

وقال المركز الوطني للأعاصير إن عين الإعصار "شديد الخطورة" وصلت إلى اليابسة بعد الساعة 3:00 بعد الظهر (1900 بتوقيت غرينتش) في جزيرة كايو كوستا الواقعة غربي مدينة فورت مايرز.

من المقرر أن يؤثر إيان على عدة ملايين من الأشخاص في جميع أنحاء فلوريدا وفي ولايتي جورجيا وكارولينا الجنوبية الجنوبية الشرقية.

مع انتشار ظروف الأعاصير، حذر خبراء الأرصاد من كارثة تحدث مرة واحدة في الجيل.