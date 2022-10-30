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Portrait of snake with mouth open - King cobra stock photo
كوبرا (تعبيرية)

الكوبرا الهارب الذي أرعب ستوكهولم.. يعود بنفسه إلى قفصه

بعد أيام قليلة من وصوله إلى حديقة سكانسن للحيوانات في العاصمة السويدية، هرب الثعبان المسمى "سير فاس" السبت 22 أكتوبر عبر أحد الأضواء في حوضه

العربية.نت
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بعد أسبوع من هروبه اللافت من حديقة حيوانات سويدية، عاد ثعبان من نوع ملك الكوبرا إلى قفصه الأحد، بعدما نجح في التملص من كل عمليات البحث لأيام.

وقالت حديقة سكانسن للحيوانات في بيان: "لقد أمسكنا به".

وكان هذه الحديقة قد اضطُرت إلى إغلاق قسم الزواحف بانتظار القبض على الثعبان الهارب.

حديقة سكانسن للحيوانات
حديقة سكانسن للحيوانات

بعد أيام قليلة من وصوله إلى الحديقة، هرب الثعبان المسمى "سير فاس" (السيد المصفر)، السبت 22 أكتوبر عبر أحد الأضواء في حوضه.

وبحسب إدارة حديقة الحيوانات التي استضافت من دون مشكلات أفاعي من نوع الكوبرا الملك لمدة 15 عاماً تقريباً، تم تركيب مصابيح موفرة للطاقة أخيراً لتحل محل المصابيح القديمة التي كانت أكثر سخونة بكثير ما كان يُبعد الزواحف.

وعلى مدى أيام، أحبط "سير فاس" محاولات الإمساك به، ما أكسبه لقب "هوديني"، تيمناً بنجم فنون التخفي الأميركي الشهير هاري هوديني الذي عُرف ببراعته في تخليص نفسه من السلاسل والأقفاص.

ولتعقبه، رش الموظفون الدقيق في قسم الزواحف ونصبوا فخاخاً لاصقة، من دون جدوى. وعمدت حديقة الحيوان بعد ذلك إلى تركيب كاميرات خاصة وآلات أشعة سينية محمولة استعارتها من الجمارك السويدية.

حديقة سكانسن للحيوانات
حديقة سكانسن للحيوانات
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وكانت رحلة القبض على الكوبرا الملك اقتربت الجمعة من النهاية، إثر رصده في جدار داخلي.

وأوضحت حديقة الحيوانات أن "هوديني الفذّ غيّر مكانه مراراً عندما فتحنا عدة ثقوب للقبض عليه".

وخلال ليل السبت إلى الأحد، يبدو أن الكوبرا الملك قرر وضع حد لحالة الهروب. وبحسب حديقة الحيوانات، "نزل وزحف عائداً إلى جحره الآمن والدافئ".

وتمكنت الحديقة من إعادة فتح قسم الزواحف للجمهور، لكنّ "هوديني" وُضع "تحت الإقامة الجبرية" للمراقبة. ولن يتمكن الزوار من رؤيته حتى الاثنين.

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