بعد فاجعة سول.. تعرف إلى 5 من أكثر حوادث التدافع دموية

ارتفع عدد قتلى التدافع في عيد الهالوين في كوريا الجنوبية إلى 154 مع انتشال المزيد من الجثث من الموقع المأساوي في العاصمة سول، إلا أن حادثة التدافع تلك ليست الأولى من نوعها فقد شهد العالم حوادث مماثلة على مر السنين الماضية.

وفيما يلي قائمة ببعض أسوأ حوادث التدافع حول العالم، بحسب موقع Indiatimes.

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كارثة ملعب هيلزبرة

ونبدأ من كارثة هيلزبرة في بريطانيا حيث تعود الأحداث إلى أبريل/نيسان 1989، عندما أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة التي لم تنته حتى اليوم.

فخلال نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول ونوتنغهام فورست في شيفيلد، قُتل 97 رجلاً وامرأة وطفل وأصيب 766 بعد أن دخل آلاف من مشجعي ليفربول عبر نفق مكتظ.

وأكبر ضحية كانت تبلغ من العمر 67 عاماً وأصغرها يبلغ من العمر 10 سنوات فقط.

وفي عام 1990، وجد تقرير أن فشل الشرطة في السيطرة على الحشد كان السبب الرئيسي، بالإضافة إلى التوصية بتحويل جميع الملاعب الكبرى إلى نموذج يناسب جميع المقاعد.

كارثة ملعب أكرا

كذلك وفي حادثة مشابهة، شهدت إفريقيا 2001 واحدة من أسوأ كوارث كرة القدم عندما قتل 126 شخصاً في تدافع في ملعب أكرا، وهو ملعب كرة القدم الرئيسي في غانا خلال المباراة بين اثنين من أكبر فرق البلاد وهما أكرا هارتس أوف أوك وكوماسي أشانتي كوتوكو.

وأصيب مشجعو كوتوكا بخيبة أمل عندما رأوا أن فريقهم يخسر، وبدأوا في إلقاء مقاعد بلاستيكية على أرض الملعب مع الزجاجات، ثم قامت الشرطة بإلقاء الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على الحشد للسيطرة على الوضع مما أدى إلى تفاقم الوضع والتدافع ما أدى إلى اختناق أودى بحياة 116 متفرجاً بينما توفي 10 آخرون جراء إصاباتهم.

حادثة جسر الأئمة في العراق

وبعيداً عن ملاعب كرة القدم، لقي أكثر من 1000 شخص مصرعهم وأصيب أكثر من 300 آخرين في تدافع في بغداد بالعراق في عام 2005 .

فقد بدأت الفاجعة عندما أصيب الحجاج، الذين كانوا في طريقهم نحو مسجد الكاظمية، بالذعر بعد شائعات عن مفجر انتحاري على جسر فوق نهر دجلة.

وكان الجسر مليء بالمصلين خلال موكب ديني، وقتل بعض الأشخاص في الحادث بينما سقط آخرون في النهر وغرقوا أثناء محاولتهم شق طريقهم إلى المسجد.

فاجعة "ناينا ديفي"

وبالانتقال إلى الهند، وتحديداً في أغسطس/آب 2008، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيار أرضي، حيث انهار جدار حديدي في معبد نينا ديفي في ولاية هيماشال براديش.

وهرع المصلون الذين أصيبوا بالذعر إلى أسفل المنحدر وتسببوا في تدافع، مما أسفر عن مقتل 146 شخصاً وإصابة 300 آخرين.

مهرجان Astroworld

أما في الولايات المتحدة، ففي نوفمبر من العام الماضي 2021، انتهى مهرجان موسيقي في هيوستن بمأساة أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة عدد آخر.

وبدأت المأساة مع اندفاع الحشود نحو خشبة المسرح بينما كان نجم الهيب هوب الأميركي ترافيس سكوت البالغ من العمر 30 عاماً يؤدي أغانيه.

وأصيب عدد من الحاضرين بجروح بينما هرعت سيارات الإسعاف إلى الداخل، لكن العرض استمر.

فيما تعد الكارثة واحدة من أكثر الكوارث دموية في أميركا منذ إطلاق النار الجماعي عام 2017 في مهرجان موسيقى الريف في لاس فيغاس.