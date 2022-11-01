غضب في الأردن.. وفاة مواطن بعد قطع الكهرباء عن منزله

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حالة من الغضب بعد تداول أنباء عن وفاة مواطن في مدينة إربد شمال البلاد، عقب قطع التيار الكهربائي عن منزله.

وأوضحت زوجة ابن المواطن المتوفى لـ "العربية" أن والد زوجها يعيش على الأوكسجين لأنه مصاب بسرطان الرئة.

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فيما قالت إنها اتصلت بشركة الكهرباء ورجت الموظف السؤول أن يعيد الكهرباء شارحة له الظروف الصحية لوالد زوجها، إلا أنه رفض طلباتها المتكررة.

وفصلت شركة الكهرباء التيار مساء الأحد بسبب عدم دفع فاتورة قيمتها 150 ديناراً، ولفظ المواطن جمال ياسين أنفاسه الأخيرة صباح الاثنين عن عمر يناهز 65 عاماً.

"كامل المبلغ أو لا كهرباء"

من جهتها، أوضحت السيدة في مقطع مصور أن الشركة اشترطت دفع كافة المبلغ لإعادة التيار الكهربائي.

وأشارت إلى أنها عرضت دفع 50 ديناراً حتى لو اضطرت لاستدانة المبلغ من أي أحد لسداد جزء من قيمة الفاتورة، إلا أن الموظف المسؤول قال لها إن عليها دفع 119 ديناراً و85 قرشاً كحد أدنى لإعادة التيار.

لكن عادت وأكدت له أنها لا تملك المبلغ، فأجابها بأن ذلك قانون ويطبق على الجميع دون استثناء.

شركة الكهرباء توضح

من جهته، أوضح الناطق الإعلامي باسم شركة كهرباء اربد علاء القرعاوي في بيان أصدره أن عملية الفصل تمت في سياق إجراء اعتيادي يطال كافة الاشتراكات في حال ترتبت ذمم عليها وتدرج في نظام مبرمج يعطي إشعارا بوجوب الفصل.

ولفت إلى أن الزعم بوجود تقارير طبية حيال الفقيد تعلمها الشركة ضرب من أنواع الاستعطاف ومحاولة تغييب الحقائق، كون الاشتراك تم فصله أكثر من مرة سابقا، ولم تقدم أي تقارير طبية أو حتى إشارة شفهية لها حول وجود مثل هذا الأمر.

وأشار الى أن تقرير الطب الشرعي الأولي أظهر بعد تشريح جثة المواطن أن سبب الوفاة هو إصابته بمرض دون أن يشير التقرير بوجود نقص أوكسجين.