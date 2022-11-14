"رحلة الملك" مسلسل أنيميشن عن أسرار في حياة محمد صلاح

يبدو أن مسيرة اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، باتت ملهمة من أجل عمل درامي يتم العمل عليه في الوقت الحالي، لكشف المزيد والمزيد عن نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

"رحلة الملك" مسلسل أنيميشن يتناول قصة حياة النجم الدولي المصري محمد صلاح، من تأليف هيثم عبدربه السيد، ويتولى إخراجه عمرو كمال.

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المسلسل تحدث مؤلفه عنه بالتأكيد على أن هناك معلومات يعرفها الجميع مثل لعب صلاح لليفربول، وتحقيقه لأرقام قياسية، وقيادته لمنتخب مصر القومي، بالإضافة إلى مناضلته وهو صغير من أجل الذهاب إلى التمرين، وكذلك مساعدته الدائمة لأبناء بلدته.

لكن هناك أمورا لا يعرفها أحد عن صلاح مثل القصة الخاصة بمدرس التربية الرياضية في مدرسته الابتدائية، وأصدقاءه الذين كانوا يشاركونه اللعب، وتفاصيل طفولته.

بالإضافة للعديد من الأسرار والمعلومات الأخرى التي لا يعرفها أحد عن صلاح، بحسب المؤلف الذي ذكر أنه أمضى 6 أشهر يجمع تلك المعلومات.

وسافر المؤلف إلى مدن كثيرة والتقى بأشخاص كثر من أجل كتابة مسلسل أنيميشن عن رحلة الملك المصري صلاح.

وذكر المؤلف أن الخطوة الأهم المنتظرة هي أن يقرأ صلاح بنفسه تلك الحلقات المكتوبة، كاشفا أنه سينطلق في رحلة إلى مدينة ليفربول، وهو ما يخطط له منذ فترة طويلة.

وكشف المؤلف أن شركة إنتاج تراجعت عن المشروع في منتصف الطريق، بسبب طول الرحلة وإصراره على كتابة كل التفاصيل بصبر طويل.

وأوضح أنه التقى بمنتج جديد واتفق معه على كافة الأمور قبل ثلاثة أشهر، وأكد على أنه انتهى من الكتابة وستبدأ أولى الرحلات الفعلية للمسلسل في يناير المقبل.

ووعد كافة المتابعين ومحبي صلاح أن العمل لن يكون مجرد أنيميشن عن لاعب الكرة صلاح، ولكن الصورة النهائية ستكون مختلفة للغاية.