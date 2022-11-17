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الطفل الأردني
الطفل الضحية

بعد 3 أيام من البحث.. العثور على جثة طفل أردني في خزان منزله

أكد عم الطفل أن آخر مشاهدة لابن شقيقه عندما كان يلعب أمام منزلهم، ثم اختفى قبل 3 أيام

الأردن - محمد ساهر الطراونة 
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بعد 3 أيام من البحث والترقب، خيم الحزن على أهالي العاصمة الأردنية عمّان بعد وفاة الطفل موسى مجدي العودات، البالغ من العمر 6 سنوات، حيث عثر عليه متوفياً داخل خزان مياه.

وقال عم الطفل موسى لـ"العربية.نت" إنه تم إبلاغ الشرطة فور فقدان ابن شقيقه وتغيبه عن منزل ذويه، حيث جرى البحث عنه موسعاً في مناطق واسعة في منطقة الجويدة بالعاصمة عمّان.

وأكد عم الطفل أن آخر مشاهدة لابن شقيقه عندما كان يلعب أمام منزلهم، ثم اختفى قبل 3 أيام، وللأسف النهاية أفجعت الجميع ولم تكن متوقعة، بحسب ما ذكره العم.

النهاية في خزان مياه

من جانبه، قال مصدر أمني أردني لـ"العربية.نت، الخميس، إنه تم العثور على الطفل موسى متوفياً غرقاً داخل خزان المياه الخاص بمنزل ذويه.

الطفل الأردني
الطفل الأردني

وأكد المصدر أنه تم فتح تحقيق موسع بالحادثة لمعرفة التفاصيل وحيثيات القضية.

وشارك في البحث عن الطفل المئات من رجال الأمن العام والدفاع المدني، بالإضافة إلى أهالي المنطقة ومتطوعين.

واستعانت الأجهزة الأمنية بكلاب بوليسية للبحث بالإضافة إلى طائرة درون متخصصة للبحث عن المفقودين في مثل هذه الحالات.

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