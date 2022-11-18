توقيف مسؤول كمبودي في أميركا.. بتهمة تهريب قردة
تم توقيف المسؤول المعني بشؤون الحياة البرية في نيويورك.. لتورطه في تهريب قردة مهددة بالانقراض
أوقف مسؤول معني بشؤون الحياة البرية في الحكومة الكمبودية في نيويورك لتورطه المفترض في تهريب قردة مكاك برية طويلة الذيل، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض.
وأفاد مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية لفلوريدا بأن ماسبال كري (46 عاماً) أوقف الأربعاء، وهو من بين ثمانية أشخاص متهمين بالتهريب والتآمر لخرق قانون الأنواع المهددة بالانقراض في الولايات المتحدة.
ويُتهم كري بالتورط في شراء قرود مكاك تمت سرقتها من متنزهات وطنية وغيرها من المناطق المحمية، لتسليمها إلى منشآت للتكاثر حيث تحصل على تصاريح مزيفة ليتم تصديرها إلى الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
وقال المدعي العام الأميركي لمنطقة جنوب فلوريدا خوان أنطونيو غونزاليس إن "ممارسة أخذ القردة بشكل غير قانوني من موطنها لينتهي بها الأمر في المختبر أمر نحتاج إلى إيقافه".
المتهمون الآخرون مع كري هم مسؤول آخر عن الحياة البرية في الحكومة الكمبودية وستة أفراد آخرين مرتبطين بشركة مقرها هونغ كونغ تربي القرود للمختبرات.
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