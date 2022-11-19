شاهد مقاتلات أف-16 وهي تحرس طائرة المنتخب البولندي إلى قطر
وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، دافع الجمعة عن قراره
ظهر فيديو لطائرات F-16 وهي ترافق طائرة خاصة نقلت المنتخب البولندي بكرة القدم الخميس الى حيث سيشارك في نهائيات كأس العالم بقط، في مبادرة لم تلق اهتماما كثيرا من بولنديين، تساءل بعضهم عن فائدة مثل هذه النفقات.
الا أن وزير الدفاع، ماريوش بلاشتشاك، دافع أمس الجمعة عن قراره، وقال للإذاعة العامة المحلية، بحسب ما نشرت "العربية.نت" أمس: "إنه أمر جيد، يظهر الدعم الذي نقدمه للاعبينا" مضيفا أن الحراسة لم تكن سوى تدريب منتظم للطيارين يتضمن مرافقة لاعبين بولنديين حتى كأس العالم.
وجاءت رحلة المنتخب الذي سيخوض أولى مبارياته ضد المكسيك في 22 نوفمبر الجاري، وهي ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم السعودية والأرجنتين، بينما كانت الدولة العضو في "الناتو" كما في الاتحاد الأوروبي، لا تزال تعاني من انفجار صاروخ في قرية "برزيفودوف" قرب الحدود الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل شخصين في وقت سابق من هذا الأسبوع.
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