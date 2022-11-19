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20-year-old women dressed in kimono walk on a snow covered street to attend a coming-of-age ceremony in Tokyo on January 14, 2013. A storm system grasped central Japan on January 14, causing heavy snow fall around the Japanese capital. AFP PHOTO / Yoshikazu TSUNO (Photo by YOSHIKAZU TSUNO / AFP)
سيدتان بالزي الياباني التقليدي في طوكيو خلال عاصفة ثلجية في 2013 (أرشيفية)

لتوفير الطاقة.. طوكيو تنصح السكان بالقمصان الصوفية بقبة عالية

حاكمة طوكيو: هذه واحدة من الأدوات التي تساعد في التغلب على المناخ الشتوي القاسي معاً في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة

طوكيو – فرانس برس
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حضّت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي سكان المدينة على ارتداء قمصان صوفية بقبة عالية خلال الشتاء للحصول على الدفء، فيما يحاولون إبقاء فواتير الطاقة منخفضة.

حاكمة طوكيو يوريكو كويكي (أرشيفية)
حاكمة طوكيو يوريكو كويكي (أرشيفية)

وقالت الحاكمة، التي كانت ترتدي قميصاً صوفياً بقبة عالية، للصحافيين أمس الجمعة: "تدفئة العنق لها تأثير حراري. أنا بنفسي أرتدي قميصاً صوفياً بقبة عالية وأضع الوشاح الذي يبقيكم دافئين أيضاً. سيوفر ذلك الكهرباء".

وأضافت: "هذه واحدة من الأدوات التي تساعد في التغلب على المناخ الشتوي القاسي معاً"، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.

شابات في طوكيو وسط درجات حرارة منخفضة في فبراير الماضي (أرشيفية)
شابات في طوكيو وسط درجات حرارة منخفضة في فبراير الماضي (أرشيفية)
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كما أكدت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "كان رائداً في ارتداء القمصان الصوفية ذات القبة العالية".

ومثل العديد من البلدان، تواجه اليابان التي تهدف إلى أن تصبح محايدة للكربون بحلول العام 2050، ضغطاً على إمدادات الطاقة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي.

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