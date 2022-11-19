لتوفير الطاقة.. طوكيو تنصح السكان بالقمصان الصوفية بقبة عالية
حاكمة طوكيو: هذه واحدة من الأدوات التي تساعد في التغلب على المناخ الشتوي القاسي معاً في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة
حضّت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي سكان المدينة على ارتداء قمصان صوفية بقبة عالية خلال الشتاء للحصول على الدفء، فيما يحاولون إبقاء فواتير الطاقة منخفضة.
وقالت الحاكمة، التي كانت ترتدي قميصاً صوفياً بقبة عالية، للصحافيين أمس الجمعة: "تدفئة العنق لها تأثير حراري. أنا بنفسي أرتدي قميصاً صوفياً بقبة عالية وأضع الوشاح الذي يبقيكم دافئين أيضاً. سيوفر ذلك الكهرباء".
وأضافت: "هذه واحدة من الأدوات التي تساعد في التغلب على المناخ الشتوي القاسي معاً"، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.
كما أكدت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "كان رائداً في ارتداء القمصان الصوفية ذات القبة العالية".
ومثل العديد من البلدان، تواجه اليابان التي تهدف إلى أن تصبح محايدة للكربون بحلول العام 2050، ضغطاً على إمدادات الطاقة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي.
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