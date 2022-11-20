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كريستيانو رونالدو وميسي في مواجهة شطرنج على حقيبة ماركة فرنسية فاخرة

صورة أثارت إعجاب الملايين.. رونالدو وميسي في مواجهة شطرنج

دبي - العربية.نت
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أثارت صورة جمعت نجمي كرة القدم العالميين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، نشرت عبر حساباتهما في نفس الوقت، إعجاب الملايين من الجماهير حول العالم، كما حققت تفاعلات مليونية عبر جميع المنصات.

فقد ظهر البرتغالي رونالدو وهو يواجه الأرجنتيني ميسي في مباراة شطرنج على حقيبة مصنوعة من علامة تجارية شهيرة، وذلك في عمل تجاري مشترك للمرة الأولى.

كما نال الإعلان الذي نشرته شركة "لويس فيتون" الفرنسية المتخصصة في الأزياء والسلع الفاخرة ردود فعل واسعة بوسائل التواصل الاجتماعي، وأشاد به كثيرون واصفين الفكرة بأنها "تاريخية".

وكتبت الشركة عبر تويتر: "النصر هو حالة ذهنية. بالإضافة إلى تقليد طويل في صناعة جذوع الكؤوس الرياضية الأكثر شهرة في العالم، تحتفل الدار اليوم باثنين من أكثر لاعبي كرة القدم موهبة".

موقع قطع الشطرنج

إلى ذلك، لاحظ محبو رياضة الشطرنج، أن قطع الشطرنج الموضوعة على حقيبة "لويس فيتون" كانت مطابقة تماما لمباراة شهيرة في السابق بين البطلين الأميركي المخضرم هيكارو ناكامورا وخصمه النرويجي ماغنوس كارلسن.

بدوره، كتب ماغنوس كارلسن عبر حسابه في "تويتر" إن " ثاني أكبر منافسة في عصرنا تقلد الأعظم"، في إشارة إلى مواجهته مع ناكامورا.

يأتي ذلك، فيما يستعد رونالدو وميسي لخوض مونديال قطر 2022، حيث يقود كريستيانو البرتغال في مجموعة تضم "غانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية".

ويلعب ميسي مع الأرجنتين في مجموعة تضم "السعودية والمكسيك وبولندا".

يذكر أن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي حصدا جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم خلال العقد الأخيرة منذ عام 2008 باستثناء عامي 2018 و2022.

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