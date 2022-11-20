كرة سريعة وذكية.. تعرفوا على "الرحلة" في مونديال 2022

تقام أول بطولة كأس العالم في منطقة الخليج باستخدام كرة "الرحلة"، وهي أول كرة قدم في العالم مصنوعة من الأحبار والمواد اللاصقة المائية والأكثر صداقة للبيئة على الإطلاق.
وتتميز الكرة بجلد من مادة البولي يوريثين مع بنية غير ملحومة مرتبطة حرارياً، وتنتقل أسرع من جميع سابقاتها، بحسب "الفيفا".
كذلك تحتوي كرة المباراة على جهاز استشعار داخلها، مما سيسمح باتخاذ قرارات دقيقة من خلال تقنية التسلل شبه الآلية.
وستساعد البيانات المأخوذة من الكرة في تحديد نقطة الركلة الدقيقة، والتي سيتم نقلها إلى غرفة التحكم وجنباً إلى جنب مع البيانات من كاميرات التعقب.
وزنها وسعرها
وتزن كرة كأس العالم 2022 حوالي 420 غراماً، ومتوفرة على موقع "أديداس" الإلكتروني بحوالي 177 دولاراً.
فيما ستكون "الرحلة" الأحدث في سلسلة طويلة من كرات القدم المستخدمة في كأس العالم على مر السنين.
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