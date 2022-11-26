حفيد مصري الأصل لبيل غيتس صاحب خامس ثروة في العالم

بصورتين نشرتهما في "إنستغرام" الخميس، أعلنت Jennifer Gates ابنة الأميركي بيل غيتس، الشريك المؤسس في 1975 لشركة Microsoft لبرامج الكومبيوترات وتوابعها، أنها حامل من زوجها المصري الأصل نايل نصار، بأول حفيد لوالدها المصنف بثروته البالغة 106 مليارات دولار خامس أغنى ملياردير بالعالم، وفق الوارد عنه بموقع مجلة Forbes الاقتصادية الأميركية.

جينيفر، التي ارتبطت عاطفيا في 2017 بنصار، الممارس للفروسية مثلها، وبعدها في 2020 تطور الارتباط الى خطوبة، تلاها زواجهما في أكتوبر العام الماضى، هي الابنة الكبرى لغيتس الأب لثلاثة أبناء ممن تزوجها في 1994 وفرق بينهما الطلاق قبل عام، وهي الأميركية Melinda French البالغة 58 عاما، والمتخصصة بعلوم الكومبيوتر والناشطة حاليا بالعمل الخيري، والتي أسرعت إلى حساب لها في Instagram أيضا، وأعادت نشر الصورتين فيه، مع عبارة: "لا أطيق الانتظار لرؤية الطفل. شغوفة ومتحمسة لرؤيته" وفق تعبيرها.

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أما نايل نصار الذي ولد في يناير 1991 بمدينة شيكاغو، لأبوين مصريين مهاجرين من محافظة المنوفية، فعاش معظم طفولته ومراهقته في الكويت التي انتقل منها مع عائلته في 2009 إلى كاليفورنيا، حيث درس وتخرج في 2013 ببكالورويس في الاقتصاد من جامعة ستانفورد، وفقا لما تلخص "العربية.نت" سيرته، الوارد فيها أيضا أنه ملم باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية.

كما في سيرة نصار، الأكبر سنا بأربع سنوات من زوجته البالغة 27 عاما، أنه مارس رياضات عدة في مرحلتي الطفولة والشباب، منها كرة القدم والسلة والطائرة والتنس، لكنه لم يقتنع سوى بالفروسية وركوب الخيل، كزوجته، حيث فاز بمراكز أولى في كثير من المسابقات الدولية، وحصل على عدد من الألقاب، ومنها المركز الأول ببطولة العالم 2014 لألعاب الفروسية، كما في2017 أيضا.