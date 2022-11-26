تستمتع وتؤلف.. إليك كيف تقضي أنجيلا ميركل وقتها

بعد سنوات طويلة قضتها في الحكم، يبدو أن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل تستمتع بوقتها بهدوء.

فقد كشفت "أم اللاجئين" كما كانت تلقّب، بسبب استضافة ألمانيا في عهدها لملايين السوريين الهاربين من أتون الحرب في بلادهم، أنها اليوم تعيش فترة من الهدوء تحاول فيها إعادة ترتيب حياتها وذاتها.

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كما أضافت أنها دخلت بعد التقاعد فترة من التفكير، وخففت من نظام السرعة التي عاشت فيه لسنوات طويلة، وفقا لصحيفة "الغارديان".

أنشطة بعد ترك المنصب

وكشفت عن بعض الأنشطة التي وجدت وقتاً لها منذ تركها لمنصبها، منها مشاهدة مسلسل The Crown و Babylon Berlin. وأضافت أنها شاهدت أيضاً جنازة الملكة إليزابيث على التلفزيون، وأبدت اهتماما بالعديد من الضيوف الذين تعرفت عليهم أثناء فترة حكمها.

كما تابعت أنها تقرأ سيرة شيلر وشكسبير، كذلك سيرة سيباستيان هافنر عن ونستون تشرشل.

كتاب خاص عن فترة حكمها

إلى ذلك، ذكرت أنها تقرأ الآن مذكرات الحرب العملاقة لتشرشل، جنبا إلى جنب مع بيت بومان التي عملت مديرة مكتبها لفترة طويلة.

ولفتت إلى أنها تقوم هي وبومان أيضا بتأليف كتاب معا حول منصب المستشارة الخاص بها والذي ورد أنهما حصلا على دفعة كبيرة من أجله.

كما قالت إن إحدى أولى عطلاتها خارج البلاد كانت جولة في توسكانا الربيع الماضي مع صديق مؤرخ للفن.

يشار إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت تركت منصبها عام 2021 بعد أن قضت فيه 16 عاما، وفي زعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي مدة 18 عاماً.

وابتعدت السياسية المحبوبة منذ ذاك الوقت عن الأضواء تاركة سمعة طيبة وفترة رئاسية رضت الألمان.