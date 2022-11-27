خانتها الكاميرا أمام متهم.. معاقبة قاضية ظهرت شبه عارية

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قررت السلطات القضائية في كولومبيا تعليق عمل قاضية بعد أن ظهرت أثناء جلسة استماع عبر تقنية الفيديو "زوم" شبه عارية وهي تدخن سيجارة.
ووقعت هذه الحادثة خلال جلسة استماع بشأن قضية محاولة تفجير مركبة عسكرية، وبعد نحو ساعة من بدء الجلسة. وفق ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.
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تشغيل الكاميرا بالخطأ
القاضية التي تبلغ من 34 عاما، قامت عن طريق الخطأ بتشغيل كاميرا الويب وظهرت أمام زملائها والمتهم، وهي مستلقية على أريكة وظهر معظم جسمها، ما يجعل "العربية.نت" تمتنع عن نشر الفيديو.
فضيحة سابقة
يشار إلى أن هذه القاضية تسببت في وقت سابق في فضيحة عندما تسربت صورها العارية إلى الإنترنت.
وأشار قرار اللجان التأديبية إلى إن "مثل هذا الوضع لا يتماشى مع الرعاية والاحترام والحذر الذي يجب على القاضي أن يلتزم به".
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