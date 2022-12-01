هكذا شارك السوفيت لأول مرة بكأس العالم

خلال العام 1930 استضافت الأوروغواي أول نسخة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم. وخلال هذه البطولة، أحرزت الأوروغواي اللقب عقب تفوقها على الأرجنتين بنتيجة أربعة أهداف لهدفين بالمباراة النهائية. وما بين العام 1930 و1954، شهد العالم 5 نسخ من كأس العالم غاب عنها الاتحاد السوفيتي لأسباب غريبة ارتبطت بالتوجهات الفكرية الشيوعية. ومع رحيل ستالين، تمكن السوفيت عام 1958 من بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة بتاريخهم.

منظمة الرياضة الحمراء الدولية والمسابقات البورجوازية

تزامنا مع تصاعد وتيرة الخلافات بين الدولة والحركات العمالية بالعقد الأخير من القرن التاسع عشر، شهدت ألمانيا عام 1890 ظهور اللجنة الوطنية للرياضة العمالية. وقد سجلت هذه اللجنة ظهورها بدعم من الحركة الاشتراكية لمواجهة اللجان الرياضية القومية الألمانية التي وصفها كثيرون بالبورجوازية. من جهة ثانية، لم تتردد الطبقة البروليتارية في إنشاء لجان أخرى اختصت في العديد من الرياضات كسباق الدراجات الهوائية والعدو. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، سجلت هذه اللجان الرياضية البروليتارية وجود نحو 350 ألف منخرط بصفوفها.





صورة لمنتخب البرازيل عقب فوزه بالكأس العالمية سنة 1958 صورة لشعار كأس العالم 1958 صورة لجوزيف ستالين

مادة اعلانية

عقب نجاح الثورة البلشفية، جاء المسؤول السياسي ومفوض الشعب للشؤون العسكرية والبحرية بروسيا السوفيتية نيقولاي بودفويسكي (Nikolai Podvoisky) بفكرة غريبة تحدث من خلالها، عام 1920، عن انشاء منظمة الرياضة الحمراء الدولية التي قد تجمع بين الرياضيين الشيوعيين المنتمين لطبقة العمال بمختلف أرجاء الاتحاد السوفيتي والعالم. من جهة ثانية، ظهرت هذه المنظمة لمواجهة لجنة الألعاب الأولمبية العالمية وكسر سياسة العزلة التي عانى منها الاتحاد السوفيتي خلال سنواته الأولى.

إلى ذلك، وصفت أغلب المسابقات الرياضية الجماعية التي تواجدت خارج قائمة وإطار المنظمة الرياضية الحمراء العالمية بالمسابقات البورجوازية. وإضافة للألعاب الأولمبية، وصفت المسابقات الكروية العالمية بالبورجوازية.

أول مشاركة سوفيتية

وبكأس العالم 1958 التي استضافتها السويد خلال شهر حزيران/يونيو، سجّل منتخب الاتحاد السوفيتي أول مشاركة له بفعاليات هذه البطولة العالمية. وبدور المجموعات، تعادل السوفيت مع منتخب إنجلترا بهدفين لهدفين وانتصروا على النمسا بهدفين لصفر قبل أن ينهزموا أمام منتخب البرازيل بنتيجة هدفين لصفر.

وبفضل هذه النتائج، حلّ المنتخب السوفيتي ثانيا ليمر بذلك نحو الدور التالي ويواجه منتخب السويد، البلد المستضيف، بالربع النهائي وينسحب عقب خسارته بهدفين لصفر.

شارك الاتحاد السوفيتي بالبطولات العالمية الثلاثة التالية. وخلال العام 1966، تمكن السوفيت من بلوغ الدور النصف نهائي ضمن أبرز إنجاز بتاريخهم. وسنة 1974، أقصي المنتخب السوفيتي بسبب رفضه السفر نحو التشيلي، التي شهدت انقلابا عسكريا عام 1973 تزعمه الجنرال أوغستو بينوشيه (Augusto Pinochet)، لخوض مباراة التصفيات. وعقب غياب استمر لنسختين، عاد الاتحاد السوفيتي ليشارك بكأس العالم 1982 بإسبانيا.