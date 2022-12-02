هذه المرة "عريس داعش".. وتصريحات صادمة ونارية عن "عروسه"

يصر زوج شميمة بيغوم المعروفة بـ"عروس داعش" على أن زواجهما كان سعيدًا وأنهما أمضيا وقتًا طويلاً في "تحضير الطعام والحلويات سوية"ليرسم بذلك صورة الانسجام الأسري بينهما في سوريا، على عكس ما تصوره في طلبها لاستعادة جنسيتها البريطانية، بحسب تقرير خاص نشره موقع "ديلي ميل".

وغادرت بيغوم، وهي طالبة من فئة الدرجة الأولى في أكاديمية بيثنال غرين في شرق لندن، بريطانيا في فبراير 2015 مع صديقين يعتقد أنهما قُتلا في سوريا. كان راغو ريديك "Yago Riedijk"، وهو هولندي اعتنق الإسلام، يبلغ من العمر 23 عامًا وأصيب في القتال مع داعش عندما تزوج من الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا، بعد أيام من وصولها إلى سوريا.

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أدلة "دامغة"

أمضت بيغوم أربع سنوات في سوريا ورزقت بثلاثة أطفال من زوجها ريديك، توفي اثنان منهم بسبب المرض أو سوء التغذية، والثالث، الذي ولد بعد أسرها من قبل القوات المدعومة من الغرب، مات بسبب الالتهاب الرئوي. وقال محامو بيغوم في استئناف ضد حرمانها من الجنسية الأسبوع الماضي إن هناك أدلة "دامغة" على أن التنظيم قامت بالاتجار بها لغرض "الاستغلال الجنسي والزواج من أحد رجاله".









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وتقدم المحامي نيك سكوايرز باستئناف لاستعادة موكلته للجنسية البريطانية. ويشير الى أن التنظيم كان يتبع نمطًا معروفًا جيدًا بتجنيد وتهيئة الأطفال الإناث حتى سن 14 عامًا، بحيث يمكن تقديمهن كزوجات لرجال بالغين''.

ولفت إلى أن داعش جنّد عمدا فتيات قاصرات للاستغلال الجنسي لأنهم بحاجة إلى "إنجاب الأطفال، وهو ما كان سمة مهمة في مشروعه لبناء الدولة".

شروط عادية للزواج

ومع ذلك، في حديثه خلال مقابلة من الحجز في شمال سوريا، لم يعلق ريديك عندما سئل عن الفجوة العمرية. وقال: "في الأساس، كنت اخطط للزواج وجاءني صديق لي وقال إن هناك أخت تبحث عن شريك لها، هل أنت مهتم؟ فقال: "وافقت على طرح صديقي". ووصف الداعشي السابق كيف جلس مع بيغوم: "تحدثنا واتفقنا على شروط الزواج". قال إن الظروف لم تكن "شيئًا كبيرًا حقًا أو أي شيء مهم، لقد كانت أشياء صغيرة مثل الخروج للتسوق ، وأشياء من هذا القبيل".

وبحسب تقرير "ديلي ميل"، قال ريديك "في الأساس طلبت بعض الحريات، والتي وافقت على منحها لها - الذهاب للتسوق، رؤية أصدقائها، أشياء أساسية جدًا جدًا. اتفقنا على المهر - كل ما طلبته هو الترجمة الإنجليزية للقرآن ، والتي وافقت عليها".

تابع ريديك بعد ذلك "بحث عن منزل. قابلت صديقًا لي، وعرض علي العيش معه وانتقلنا للعيش معه. حصلنا على بعض الأشياء وكانت تلك بداية الزواج".

كان ريديك قد انخرط في معركة دامية في عين العرب أو ما تعرف بـ"كوباني" نهاية عام 2014، ضد القوات الكردية التي تحتجزه الآن، وأصيب خلالها. وقال: "كانت معروفة بأنها مذبحة. لا أعرف كيف أصف ذلك. وقتل الكثير من مقاتلي داعش هناك". وأشار إلى أن بعض عناصر كتيبته في داعش - التي تُدعى سيف الدولة - رفضوا الذهاب وألقوا في السجن. وأضاف ريديك أنه عندما تزوج من بيغوم، كان "يتعافى ويخضع للعلاج الطبيعي".

كنت سعيدا بزواجي

وتابع حديث بحسب تقرير "ديلي ميل"، قائلا: "لم أتزوج من قبل، لقد كانت تجربة، العيش مع شخص ما لأول مرة، التعرف على شخص ما من الصفر، مرة أخرى، كانت تجربة".

ولدى سؤاله عما إذا كان سعيدًا، قال ريديك للمخرج آلان دنكان الذي أجرى معه الحوار: "كنت سعيدا في تلك المرحلة. ظلت بيغوم على اتصال مع عائلتها، لكنني لا أتذكر أنه كثيرًا ما اتصلت بأسرتها. بينما أنا كنت أتصل أكثر في معظم من الأحيان. لكن المرحلة الأولى من زواجهما كانت قصيرة: "كنا سويًا لمدة 10 أيام فقط وبعد 10 أيام تم اعتقالي، اتهمني التنظيم بأنني جاسوس". لكنه كشف: "كانت حاملاً في ذلك الوقت. لم أكن أعرف ولا هي كذلك. حُرمت من أي اتصال معها، رغم أن منزلي كان على بعد 150 مترًا فقط من السجن".

وتابع حديثه: "جاءت لزيارتي، وأحضرها صديقي، لكنهم منعوني من أي زائر". عندما أطلق سراحه في النهاية، زعم ريديك أنه نأى بنفسه عن داعش في الرقة، حيث كان يعيش مع بيغوم. "لقد تحدث الكثير من الناس عني، قائلين في الأساس إنني جاسوس وأشياء سيئة. بدأت في الابتعاد عنهم، والتسكع مع المجتمع العربي، ومعظمهم من المدنيين". وقال إنه بعد إطلاق سراحه عاد إلى "الحياة الطبيعية نسبياً لفترة من الوقت". بدأنا خبز الكعك وبيع الكعك في السوق من أجل كسب المال من أجل البقاء.

عملنا لكسب المال ومن أجل البقاء

"كنت أقوم بمعظم التحضيرات. لقد فعلنا بعضًا منها معًا لكنها كانت حاملاً على ما أعتقد في ذلك الوقت. كانت مع الأطفال بشكل أساسي، ولدينا طفل ثان، ابني جراح.

كانت هناك بعض الأيام الجميلة مع الزوجة والأطفال في المنزل. بعض الذكريات الجميلة. ومع ذلك، مثل بيغوم، تحدث ريديك عن رؤية جثث في الشوارع أعدمها داعش. وقال: "في بعض الأحيان يتركون الجثث هناك لتخويف الناس، وفي بعض الأحيان تمر بجانبهم". لكنه قال إنه اعتاد الموت في الرقة: "بسبب قصف التحالف وقصف النظام، أنت تخرج الناس من تحت الأنقاض طوال الوقت. إنه أمر صعب ولكن شيئًا م ، للأسف ، تعتاد عليه".

قال ريديك إن داعش كان يجلد المدانين بجرائم من "التدخين إلى الزنا".. "لم أشاهده بنفسي ولكني سمعت عنه عدة مرات." سُئل عما إذا كان هو وبيغوم كانا يتوقعان تنفيذ هذه الأنواع من العقوبات قبل انضمامهما إلى داعش ، وأجاب: "كنا نعلم أنها كانت موجود ، وسمعنا عنها. إنه مختل ، إنه ليس ممتعًا".

"لا يمكنني التعليق على أفعال داعش"

ولكن عندما سئل عما إذا كان يعتقد أنه خطأ ، أجاب ريديك: "لا يمكنني التعليق حقًا". وأضاف: "بصراحة إنها حرب يقتل فيها الناس. لقد رأيت أشخاصًا يُقتلون من جميع الجهات - النظام والجيش السوري الحر وداعش، من جميع الأطراف، خارج السجون، يموت الناس، يُقتلون".

لا يزال ريديك يأمل في إعادة بناء حياته مع بيغوم، كما قال ، وإنجاب المزيد من الأطفال. "في الوقت الحالي، هي محاطة في المخيم بنساء ذوات خبرة كأمهات، وربات بيوت. آمل أن تأخذ الكثير منهن الكثير لتستفيد منه في حياتنا المستقبلية. آمل أن نتمكن من تكوين أسرة مرة أخرى".

قالت الحكومة البريطانية إن بيغوم تعرضت لخطر عندما تم سحب جنسيتها في فبراير 2019، ولا تزال تشكل خطرًا الآن. وقيم جهاز الأمن أن سفر بيغوم إلى سوريا كان طوعيًا وأن أنشطتها قبل وأثناء الرحلة أظهرت "تصميمًا والتزامًا'' بالانضمام إلى داعش.

ورجح تقرير بريطاني أن تكون للمجندات في داعش ميول متطرفة، وساهمن في استمرار داعش، وربما تلقين تدريبات عسكرية.