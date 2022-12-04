ما زالت الأغنام تدور.. وتفسيرات عديدة للظاهرة المريبة

بعد انتشار مقاطع فيديو لظاهرة غريبة لأغنام تدور حول نفسها دون تفسير واضح لها في كل من الصين ثم الأردن، بدأ العلماء والخبراء بوضع تفسيرات عديدة لفهم هذه الظاهرة المريبة.

فقد كشف علماء من جامعة هارتبوري البريطانية عن تفسيرهم للمقطع المتداول لأغنام تدور حول نفسها في منطقة منغوليا شمال الصين، وأوضحوا أن بقاء الأغنام في الحظيرة لفترات طويلة يمكن أن يؤدي بها إلى هذا السلوك.

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الإحباط!

وأضافوا أن "الأغنام قد تكون بقيت في الحظيرة فترات طويلة، وهذا قد يؤدي إلى سلوك نمطي مع الدوران المتكرر بسبب الإحباط من الوجود في مساحة محدودة".

كما نوه أساتذة الجامعة بأن انضمام أغنام أخرى إلى الحلقة الدائرية يعود لطبيعة الأغنام بأنها حيوانات قطيعية وتفعل ما تفعله الأغنام الأخرى.

دوامة الموت

في موازاة ذلك، قال خبراء إن سلوك الأغنام يمكن أن يكون بسبب دخولها دوامة الموت، مثلما يحدث للنمل أحياناً، بحسب ما نقل موقع "ساينس أليرت" المعني بالأخبار العلمية.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK — People's Daily, China (@PDChina) November 16, 2022

مرض دائري

فيما أشار آخرون إلى أن الأغنام كانت تعاني من "مرض دائري" يحدث بسبب بكتيريا التربة التي يمكن أن تصيب جانباً واحداً من دماغ الحيوان، مما يتسبب في الميل نحو الجانب المصاب.

الأمومة

من جهته، رجّح مسؤول أردني بوزارة الزراعة في تصريح سابق لـ"العربية نت" أن تكون هذه الحركة هي مجرد (سلوك الأمومة) وقد تلاشى السلوك مباشرة بعد تواصل الأمهات مع المواليد.

يذكر أن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال شهر نوفمبر الماضي مقاطع مصورة لأغنام تدور حول نفسها في منطقة منغوليا شمال الصين، ومنطقة الكرك جنوب الأردن، ما حيّر العلماء والخبراء وأدى إلى انتشار تفسيرات عدة لها.