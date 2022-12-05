بيليه مريض.. وابنتاه: سئمنا تلقي التعازي!

بينما يواصل تلقي العلاج من سرطان القولون، مؤكداً أنه يشعر بالقوة والكثير من الأمل، أعلنت اثنتان من بنات أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الذي دخل منذ الثلاثاء إلى المستشفى، الأحد، أن حالته الصحية لا تُمثل أي خطر، مُبديتَين تفاؤلهما بشأن عودته إلى المنزل.

وقالت ابنته كيلي ناسيمنتو في مقابلة مع محطة غلوبو البرازيلية، إن بيليه مريض لأنه كبير في السن، إلا أنه موجود حاليا في المستشفى بسبب التهاب في الرئة، موضحة أنه عندما يتحسن سيعود إلى المنزل.

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من جهتها، أوضحت شقيقتها فلافيا أرانتيس أن النجم المحبوب ليس في وحدة العناية المركزة، بل في غرفة عادية، مؤكدة أنه يخضع للعلاج بحالة مستقرة لا خطرة.

حالته مستقرة

يذكر أن إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم بيليه، كان أُدخِل إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو الثلاثاء لإعادة تقييم علاج يتلقّاه جرّاء إصابته بسرطان القولون.

وقال الأطباء إن عدوى الجهاز التنفسي التي يُعانيها عولجت بمضادات حيوية، مؤكدين أن حالته مسترة ويستجيب جيداً للعلاج.

في حين أعلن النجم البالغ من العمر 82 عاماً، أنه يشعر بالقوة والأمل عبر حسابه في انستغرام.

في حين شددت ابنته فلافيا لمحطة غلوبو قائلة: "سئمنا تلقّي التعازي"، في إشارة منها إلى الإشاعات التي طالت صحة والدها مؤخراً.