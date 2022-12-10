إيلون ماسك لم يهنئ سوى المغرب في كأس العالم

لأول مرة في المونديال الحالي المقام في قطر، يتقدم أغنى رجل في العالم إيلون ماسك، بالتهنئة لأي منتخب حقق فوزا، إلا أن السابقة كانت مع أسود الأطلس، فقد هنأ في تغريدة المنتخب المغربي بالصعود إلى نصف نهائي كأس العالم بعد التغلب على البرتغال.

🇲🇦🇲🇦 Congrats Morocco!! 🇲🇦🇲🇦 — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2022

"إنجاز تاريخي"

إلى هذا، كتب منتخب المغرب اسمه في كتب التاريخ وفجر مفاجأة مدوية جديدة بالتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم، في إنجاز هو الأول من نوعه لمنتخب عربي أو إفريقي، بالفوز 1-صفر على البرتغال بطلة أوروبا السابقة في دور الثمانية في قطر، اليوم السبت.

مادة اعلانية

وسجل يوسف النصيري مهاجم المغرب هدف المباراة الوحيد بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من يحيى عطية الله في الدقيقة 42.

وتألق ياسين بونو حارس المغرب في إنقاذ مرماه من أكثر من فرصة، ليقود بلاده إلى إنجاز تاريخي أمام أكثر من 40 ألف متفرج في استاد الثمامة أغلبهم من المشجعين العرب.

"كتبنا التاريخ لإفريقيا"

وقال وليد الركراكي مدرب المغرب "كتبنا التاريخ لإفريقيا". وأضاف في مقابلة سريعة على جانب الملعب "مرة أخرى واجهنا فريقا كبيرا.. البرتغال منتخب كبير، ولقد رأيتم الإصابات ومنها (نصير) مزراوي والقائد (رومان) سايس، لكن من بقي من الفريق قاتل بهذه العقلية وأمام هذا الجمهور الذي يتابعنا".

وسيلعب المغرب، الذي كان يشارك في دور الثمانية لكأس العالم لأول مرة في تاريخه، في الدور قبل النهائي أمام المنتخب الفائز من مباراة اليوم بين فرنسا حاملة اللقب وإنجلترا.

وفي المباراة الأخرى بقبل النهائي ستلعب الأرجنتين ضد كرواتيا.

وللمباراة الثانية على التوالي، يقرر فرناندو سانتوس مدرب البرتغال جلوس القائد كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء، واشترك الهداف التاريخي للبرتغال في وقت مبكر من الشوط الثاني.

"خروج مؤلم"

وقال سانتوس "لقد احتجنا إلى وقت طويل للدخول في أجواء المباراة. أراد اللاعبون لكن لم يكن بوسعهم ذلك".

وأضاف "تحلى اللاعبون بثقة كبيرة جدا، وأرادوا الفوز، لكن في الحقيقة لم يكن بوسعهم الظهور بمستواهم طوال المباراة".

وتابع مدرب البرتغال "لم نستغل فرص التسجيل. الخروج من كأس العالم يؤلم دائما".