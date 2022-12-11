قانون يقلل من عمرك عاماً واحداً.. في هذا البلد

أقرّت كوريا الجنوبية، قبل أيام، قوانين لإلغاء أسلوبها التقليدي في احتساب الأعمار واعتماد المعيار الدولي، وهو تحول سيجعل مواطنيها أصغر بسنة أو سنتين في الوثائق الرسمية.

ويُحتَسب الكوريون بعمر عام عند ولادتهم وتتم إضافة عام كل 1 يناير (كانون الثاني). هذا هو العمر الأكثر شيوعاً في الحياة اليومية.

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ويوجد أيضاً نظام منفصل لأغراض التجنيد الإجباري أو احتساب السن القانونية لشرب الكحول والتدخين، حيث يُحتسب عمر الشخص من الصفر عند الولادة، وتتم إضافة سنة في الأول من يناير.

منذ أوائل الستينيات، استخدمت كوريا الجنوبية أيضاً للوثائق الطبية والقانونية المعيار الدولي لحساب من الصفر عند الولادة وإضافة سنة في كل عيد ميلاد.

ستختفي مجموعة الأنظمة المربكة -على الأقل في الوثائق الرسمية- عندما تدخل القوانين الجديدة التي تنص على استخدام الطريقة الدولية لحساب الأعمار فقط حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) 2023.

وقال يو سانغ بوم، من حزب سلطة الشعب الحاكم، للبرلمان: "تهدف المراجعة إلى تقليل التكاليف الاجتماعية والاقتصادية غير الضرورية لأن الخلافات القانونية والاجتماعية وكذلك الارتباك مستمر بسبب الطرق المختلفة لاحتساب العمر".