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بايدن شاهد المباراة وأبدى اعجابه بما وصل اليه المنتخب المغربي

لندن- العربية.نت 
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اختصر الرئيس الأميركي جو بايدن، خطابا ألقاه الثلاثاء خلال قمة عقدها بواشنطن مع حوالي 50 رئيس دولة أفريقية، بعد أن شعر أن معظمهم كان راغبا بمتابعة المباراة بين المنتخبين الفرنسي والمغربي عبر التلفزيون.

لذلك قال في الخطاب: "أعلم أنكم تقولون لأنفسكم أوجز يا بايدن، هناك مباراة نصف نهائي بعد قليل" لذلك لجأ الى ما قل ودل، وأنهى الخطاب بعد 17 دقيقة، ثم مضى مع بعضهم ليشاهدها، بحسب ما يبدو من تغريدة تويترية كتبها، وعززها بصورة.

وتعاطف بايدن بوضوح مع أول فريق إفريقي يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من كأس العالم، فأبدى اعجابه بما أداه "أسود الأطلس" خلال البطولة، وقال في التغريدة: "كان شرفا عظيما أن أشاهد المباراة إلى جانب رئيس الوزراء المغربي (عزيز) أخنوش. بغض النظر عن الفريق الذي تشجعه، فإن ما حققه هذا الفريق رائع" في اشارة الى المنتخب المغربي.

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