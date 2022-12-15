بيع نسختين نادرتين من دون كيشوت بمبلغ هائل
لم تُكشف هوية الشخص الذي اشترى هذين النموذجين من الرواية الشهيرة
بيع كتابان فريدان من قصة دون كيشوت لميغيل دي سرفانتيس في مقابل 504 آلاف يورو بما يشمل الرسوم، خلال مزاد نظمته دار سوذبيز، الأربعاء، في باريس.
ولم تُكشف هوية الشخص الذي اشترى هذين النموذجين من الرواية الشهيرة، وهما من نسخ الكتاب الأول الذي طُبع سنة 1608، ونسخة أولى من الكتاب الثاني الصادر سنة 1615.
وهذه القصة المصنفة أول رواية معاصرة، والتي تدور حول رجل فقير يختار العيش كفارس مسؤول عن تصحيح أخطاء المجتمع، حققت نجاحا ساحقا منذ طرحها سنة 1605.
وكان الكتابان اللذان عرضتهما دار سوذبيز أمام العامة في لندن الشهر الماضي، قد اشتريا قبل حوالي قرن من الزمن من جانب دبلوماسي بوليفي.
واستحوذ على الكتابين سنة 1936 الدبلوماسي البوليفي خورخي أورتيز ليناريس، الشغوف بالجمع، الأول في مقابل 100 جنيه إسترليني حينها، والثاني في مقابل 750 جنيها إسترلينيا، وفق المسؤولة عن الكتب والمخطوطات لدى سوذبيز آن هيلبرون.
ويكمن تفرد النسختين في تغليفهما العائد للقرن الثامن عشر على يد هاوي جمع إنجليزي، إذ من النادر إيجاد نسخ من دون كيشوت مع تجليد بهذا القدم، وفق هيلبرون.
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