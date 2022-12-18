ميسي يرفع كأس العالم.. مرتدياً العباءة الخليجية

رفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقب كأس العالم 2022 بقطر، مرتدياً العباءة الخليجية، التي منحها له أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

فقد ارتدى ميسي العباءة في المنصة الاحتفالية بملعب لوسيل بوجود جياني إنقاناتيو رئيس الفيفا والشيخ تميم بن حمد أل ثاني أمير قطر قبل أن يرفع الكأس ويحتفل مع زملائه.

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وحقق ميسي حلما طال انتظاره وقاد الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم لكرة القدم بالفوز بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في مباراة مثيرة ومجنونة باستاد لوسيل في قطر اليوم الأحد.

وأكمل ميسي (35 عاما) اللقب الكبير الوحيد الذي كان ينقص خزائنه، وعادل إنجاز الراحل دييجو مارادونا لدى الجماهير الأرجنتينية.