لديك عيون الصقر إذا عثرت على الزرافة بالغابة خلال 7 ثوانٍ فقط

إذا كنت تمتلك نظراً حاداً، فعليك البحث معنا عن الزرافة في هذه الغابة. فصورة اليوم التي اخترناها نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، بها خدعة بصرية لطيفة، حيث تختبئ الزرافة في الغابة. فإذا كنت تتمتع بعيون مثل عيون الصقر، فستتمكن من اكتشاف مكان الزرافة في غضون 7 ثوانٍ أو ربما أقل.

فاختبر مهارات قوة الملاحظة لديك عزيزي القارئ، وحاول التوصل لمكان الزرافة.

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أشارت الدراسات إلى أن الممارسة المنتظمة لحل الخدع البصرية مفيدة جدا في تحسين مهارات التركيز والملاحظة لديك.

والآن عزيزي القارئ، افحص صورة الغابة جيداً حيث تنتشر الأشجار العالية والعشب الأخضر تغطيهم السماء الصافية. حاول تحديد مكان الزرافة في 7 ثوان فقط. وانتبه، فقد تكون الزرافة أمامك مباشرة.

والآن، لقد انتهى الوقت.. فهل وجدت الزرافة عزيزي القارئ؟

لمن لم يجدها، يمكنك رؤية الزرافة في وسط الصورة.

والآن عزيزي القارئ، أخبرنا كم استغرقت من الوقت للعثور على الزرافة في دعابة الدماغ التي عرضناها عليك اليوم؟