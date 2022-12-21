الأردن.. 27 صحافياً من 11 دولة عربية ينضمون إلى قائمة خريجي "كايسيد"

احتفل مركز الحوار العالمي (كايسيد) مساء أمس بتخريج دفعة أولى من برنامجه لزمالة الصحافة للحوار في المنطقة العربية في العاصمة الأردنية عمان بالتعاون مع مركز راصد، بمشاركة أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة مندوبا عن معالي وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة فيصل شبول وحضور قيادات دينية ومجتمعية بارزة.

وسبق حفل التخريج سلسلة من الورشات التدريبية التي امتدت لفترة خمسة أيام، ركّز المدرّبون فيها على دور الإعلام كشريك في بناء السلام وتعزيز وتطبيق مفاهيم الحوار بين أتباع الأديان في المنطقة العربية، وترسيخ دور الصحافة الاستقصائية في تعزيز مفهوم الحوار، بالإضافة إلى كيفية معالجة أهداف التنمية المستدامة وتطبيق الفن من أجل الحوار وبناء السلام ودور الإعلام في صناعة السياسات وطرح الحلول.

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ونظم المركز فعاليات الورش التدريبية لبرنامج "كايسيد للزمالة الصحافة للحوار" بالتعاون مع منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي. ويعد هذا التدريب الثالث للبرنامج و الأخير بعد سابقيه في تونس ولشبونة، حيث امتد لعام كامل، بهدف دعم الصحافيات والصحافيين وتوجيههم نحو تعزيز القيم الصحافية التي تتوخّى الدقة والإنصاف والموضوعية، واحترام التنوع العرقي والديني، وتعزيز مهاراتهم في سرد القصص وإعداد التقارير المتعلقة بقضايا التنوع الديني وبناء السلام في مختلف المجتمعات.

وقال الأمين العام الدكتور زهير الحارثي على هامش حفل التخرج: "اليوم ونحن في نهاية عقد من الحوار نحو عالم أفضل نستطيع القول إن أحد الدروس المستفادة من خلال عملنا في السنوات الماضية على امتداد المنطقة العربية والعالم أنه لايمكن لنا مواجهة التحديات التي تعترض تعزيز التعايش السلمي وبناء التماسك الاجتماعي وعلى رأسها مواجهة خطاب الكراهية والعنف الناتج عنه، دون العمل يدا بيد مع الإعلام والإعلاميين، وهذه القناعة ترافقنا في كافة مشاريعنا في كل المناطق التي نعمل بها، وعليه سعينا وسنسعى دوما لبناء شراكة استراتيجية مع الإعلام والإعلاميين كشريك أساس في مسيرة الحوار وبناء مجتمعات سلمية وأكثر استدامة وبرنامج صحافة الحوار الذي نحن بصدد الاحتفاء به اليوم هو بداية الطريق في مسيرة طويلة لبناء هذه الشراكة".