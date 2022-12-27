رسالة وداع مؤثرة من بيليه لعائلته.. وحالته إلى الأسوأ

ودّع الأسطورة البرازيلية بيليه، عائلته وأصدقاءه عبر رسالة صوتية مؤثرة وجهها لهم من مستشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساوباولو البرازيلية، حيث يرقد هناك منذ نحو شهر، ويصارع مرض السرطان.

وقال رجل الأعمال البريطاني فرانك خالد، صاحب وكالة إدارة رياضية، عبر حسابه على "تويتر": "بيليه يقول وداعا للعائلة والأصدقاء من سرير المستشفى. أسطورة كرة القدم بيليه يخسر ببطء معركته ضد السرطان، وتقول عائلته إن حالته تزداد سوءا".

Pele says goodbye to family and friends from the hospital bed. Football legend, Pele is slowly losing the battle against Cancer, family says 'his condition is worsening even further'. 😢🙏💔 pic.twitter.com/IvIQJ8zuXd — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) December 26, 2022

مادة اعلانية

تأتي هذه التطورات بعدما كانت ابنة بيليه نشرت صورة أسطورة كرة القدم البرازيلية البالغ من العمر 82 عامًا من سريره في المستشفى في ساو باولو، وهي تعانقه، مرفقة بعبارة "ليلة أخرى معا".

وكتبت ناسيمنتو مع الصورة التي نشرتها على إنستغرام مساء الجمعة: "ما زلنا هنا، في الكفاح وفي الإيمان. ليلة أخرى معًا".

وأعلن مستشفى ساو باولو الذي يعالج فيها أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، يوم الأربعاء، عن "تطور" في إصابته بالسرطان وحاجته إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب".

كما أوضح الأطباء في بيان تناول صحة بطل العالم ثلاث مرات أنه "يعاني من تطور مرض الأورام ويتطلب رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي والقلب".

يذكر أن الأسطورة كان عانى من تدهور حالته الصحية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.

ويخضع لعلاج كيمياوي منتظم منذ تشخيص إصابته بسرطان القولون العام الماضي.

كما خضع لعملية جراحية لإزالة الورم في سبتمبر 2021.