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شلالات نياغارا
شلالات نياغارا

شاهد كيف جمدت عاصفة القرن شلالات نياغارا

العاصفة الثلجية ضربت مناطق واسعة بأميركا وتسببت في مقتل 63 شخصً وانقطاعات بالتيار الكهربائي وإلغاء العديد من الرحلات

العربية.نت
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جمدت العاصفة الثلجية الشديدة التي تضرب أجزاء واسعة من الولايات المتحدة الأميركية، جزئيا شلالات نياغارا الواقعة على منطقة حدودية بين محافظة أونتاريو الكندية ونيويورك.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور مُلتقطة طبقات سميكة من الثلج والجليد حول شلالات نياغارا، التي تعد واحدة من أشهر المناطق السياحية في العالم.
وتسببت العاصفة الثلجية التي تضرب مناطق واسعة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ قرابة أسبوع، في مقتل 63 شخصًا وتسجيل إنقطاعات في التيار الكهربائي، وإلغاء العديد من رحلات الطيران.

وكافح عمال الطرق والسكان الذين أنهكتهم العاصفة في غرب ولاية نيويورك الأميركية لإزالة الثلوج بعد عاصفة ثلجية مميتة في مطلع الأسبوع، مع استمرار تساقط الثلوج وتنبؤات بارتفاع سريع في درجات الحرارة وهطول أمطار مما قد يتسبب في سيول ويحول المشهد المتجمد إلى مسطحات مائية.

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وكانت مدينة بافالو بولاية نيويورك الأميركية والمنطقة المحيطة بها باتجاه هبوب الريح من بحيرتي إيري وأونتاريو هي نقطة البدء لموجة تجمد وعاصفة شتوية عاتية ضربت معظم أنحاء الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وخلال عطلة عيد الميلاد وامتدت جنوبا حتى الحدود المكسيكية.

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