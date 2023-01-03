بطلاها كريستيانو وجورجينا.. بمتجر فاخر بدأت قصة حب شغلت العالم

يعيش رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة نهم شديدة بحثا عن أخبار الثنائي كريستيانو رونالدو وصديقته وحبيبته جورجينا رودريغيز، خاصة بعد إعلان نادي النصر السعودي التعاقد مع اللاعب البرتغالي في صفقة وصفت بالتاريخية.

وطفت إلى السطح مجددا قصة تعارف الثنائي كريستيانو وجورجينا، حيث لعبت الصدفة لعبتها في حياكة قصة شغلت العالم لاسيما محبي الدون.

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يؤمن كثيرون بالحب من أول نظرة، وهو ربما ما وقع صيف 2016 في متجر غوتشي، صدفة، فنظرة فلقاء فحب متبادل، هكذا كانت بداية علاقة كريستيانو وجورجينا التي أنجب منها أصغر أطفاله آلانا مارتينا.

بريق قصة الحب، وفق ما قرأته العربية.نت عن علاقتهما، بدأ لحظة وقعت عينه عليها حينما كانت تعمل كبائعة في متجر غوتشي، إلى جانب عملها كمربية للأطفال وخادمة بالمنازل، وهناك كان اللقاء الأول بينهما.



كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز (أرشيفية من فرانس برس) كريستيانو رونالدو وجورجينا وأطفالهم

كريستيانو: علقت في رأسي وكانت لحظة فارقة

وصرح رونالدو في إحدى المقابلات السابقة "منذ تلك اللحظة عندما مررنا إلى جانب بعضنا بعضا أمام شركة الملابس التي تعمل بها، علقت في رأسي وكانت لحظة فارقة في حياتي".

ولم تخف جورجينا المشاعر التي اجتاحتها في تلك اللحظة الرومانسية التي جمعتها بنجم فريق ريال مدريد السابق، وتذكرت رودريغيز "الدغدغة" التي شعرت بها في بطنها عندما التقت به.

وأفصحت جورجينا قائلة: "في اليوم الذي قابلت فيه كريستيانو كنت في العمل.. وصلت إلى Gucci، وعندما غادرت المتجر وجدت رجلاً وسيماً جداً، توقفت وبدأت أشعر بالدغدغة في معدتي وقلت لكن مهلاً، ما مشكلتي؟".



كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز وابنه جونيور جورجينا

جورجينا: كنت أرتجف أمامه

وأردفت عارضة الأزياء: "طوله وشكله وجماله لفت انتباهي.. كنت أرتجف أمامه، اشتعل داخلي".

ولفتت إلى أنها بطبعها خجولة، لكن ما حصل أن الخجل ظهر عليها بشكل كبير أمام رونالدو حيث قالت: "ظهر خجلي أمام شخص لمسني بعمق بنظرة واحدة".

وختمت قائلة: "الطريقة التي يعاملني بها كريستيانو مميزة للغاية، يهتم بي ويحبني".

وحينها قرر الشابان اللقاء في موعد خاص، وفضلا الذهاب بعيدًا عن عملها حتى يتمكنا من الحديث بأريحية وحرية أكثر، بحسب حديث جورجينا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

ولطالما دعمت جورجينا كريستيانو في لقاءاته ومشواره الكروي، وفي إحدى المواجهات غلبت دموع جورجينا عليها في مدرجات ستاد أليانز، بعد أن سجل "الدون" 3 أهداف في مارس الماضي.

وواصلت جورجينا دعمها لرونالدو حينما نشرت صورة له من مرحلة الطفولة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستغرام"، وأرفقتها برسالة جاء فيها: "لا أحد يسرق الفوز بنتيجة (3-0)، أنت تستحق ذلك، ليس فقط الأهداف الثلاثة التي سجلتها الليلة، أنت تستحق كل النجاح نتيجة لإصرارك، ولما تفعله في أي فريق تلعب له، أنت قدوة وخير دعاية لزملائك ومدربك، الجميع يدعمك كل يوم، الله يكافئك لأنك تعشق كرة القدم، نحن نحبك، جونيور وماثيو وإيفا والأنا وجورجينا".

وعلى الرغم من الحب الكبير بين رونالدو وجورجينا، فإنهما لم يتزوجا، وأعلن الأول بشكل مفاجئ خلال حديثه إلى مقدم البرامج الإنجليزي بيرس مورجان، عن نيته الزواج من جورجينا التي ترافقه منذ سنوات عندما كان لاعبا في فريق ريال مدريد الإسباني، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وصرح رونالدو عدة مرات بأنه سيتزوج جورجينا يوماً ما، فيما أكدت هي أنها ستوافق حتماً عندما يعرض عليها الزواج.

التعاقد مع الأسطورة

يذكر أن نادي النصر السعودي أعلن يوم السبت، تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسميا حتى صيف عام 2025.

وبدأت مسيرة رونالدو في سبورتنغ لشبونة، لعب بعدها لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس قبل أن يعود إلى مانشستر في ولاية ثانية، ومن ثم التوجه للعاصمة السعودية الرياض.

وحصد رونالدو مع البرتغال لقبي كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019، كما توّج بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، منها 4 مع ريال مدريد الإسباني، ويعد الهداف التاريخي للبطولة.

وأقيمت مراسم توقيع العقد في مدريد الإسبانية بحضور الأسطورة البرتغالي ومسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وتقرر أن يرتدي الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات الرقم "7" خلال فترته مع الفريق العاصمي.