جورجينا تشغل السعوديين.. وهذه "صورتها" بقميص نادي النصر
مغردون نشروا صورة مفترضة لبطاقة هوية جورجينا في السعودية
مع إعلان نادي النصر السعودي التعاقد مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة وصفت بالتاريخية، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالحديث عن انتقال النجم العالمي وعائلته إلى السعودية.
وانشغل السعوديون بصديقة رونالدو "الفاتنة"، ونشر مغردون عبر موقع "تويتر"، صورا معدلة بـ"الفوتوشوب" لهوية إقامة جورجينا رودريغيز عند انتقالها للعيش في الرياض.
#كرستيانو_رونالدو— mohammeD (@Uncharted960) January 2, 2023
هلا هلا جورجينا pic.twitter.com/wa41KgTegJ
كما نشر آخرون صوراً لها وهي ترتدي قميص نادي النصر.
إلى ذلك، تطرق آخرون إلى أي مدارس سيلتحق أبناء "الدون"، فيما ذهب آخرون إلى اقتراح أماكن ومطاعم للعائلة الشهيرة.
الجميلة جورجينا بقميص كرستيانو رونالدو pic.twitter.com/PwVEiaBuZZ— كمال (@kmal50258156) January 2, 2023
في حين تداول نشطاء أنباء عن مكان إقامة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرياض، مشيرين إلى أنه تم تجهيز قصر لرونالدو وعائلته بمنطقة المحمدية في العاصمة السعودية.
حتى صيف عام 2025
يذكر أن نادي النصر السعودي أعلن يوم السبت تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسميا حتى صيف عام 2025.
وبدأت مسيرة رونالدو في سبورتنغ لشبونة، لعب بعدها لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس قبل أن يعود إلى مانشستر في ولاية ثانية، ومن ثم التوجه للعاصمة السعودية الرياض.
وحصد رونالدو مع البرتغال لقبي كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019، كما توّج بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، منها 4 مع ريال مدريد الإسباني، ويعد الهداف التاريخي للبطولة.
وأقيمت مراسم توقيع العقد في مدريد الإسبانية بحضور الأسطورة البرتغالي ومسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وتقرر أن يرتدي الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات الرقم "7" خلال فترته مع الفريق العاصمي.
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