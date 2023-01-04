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حاول التركيز للوصول لحل هذه المعادلة
خدع بصرية

اختبر ذكاءك.. حاول أن تصل لحل هذه المعادلة في خطوتين فقط؟

عليك أن تحرك عودا واحدا من الكبريت وتبعد آخر لتحصل على معادلة صحيحة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
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تحتاج الألعاب الذهنية إلى تفكير وتركيز كبير لحلها، حيث تجعلك هذه الألعاب تفكر خارج الصندوق وتستغل إمكانات عقلك. وتعد لعبة "Matchstick Puzzles" واحدة من أحدث ألعاب التفكير المحيرة للعقول والتي انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

دعونا أولاً نلقي نظرة على ماهية هذا اللغز من موقع "latestnews". عليك أن تحرك عودا واحدا من الكبريت وتبعد آخر لتحصل على معادلة صحيحة.

أنظر جيدا وركّز للوصول للحل
أنظر جيدا وركّز للوصول للحل

إذا كنت لا تزال تحاول الحصول على إجابة لهذا اللغز، فلدينا الإجابة.

هذه الدعابة الذهنية هي طريقة رائعة لاختبار مهاراتك في الملاحظة ومدى قوة تفكيرك وملاحظتك.

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إذا لم تحصل على الإجابة حتى الآن، فإن الصورة الواردة أدناه ستجعلك تفهم هذا الحل بشكل أفضل.

1 + 1 = 6 .. انقل عصا واحدة من ستة وأبعد عصا أخرى من ستة كما هو موضح في الصورة أدناه.

لذلك ستحصل على المعادلة كما يلي: 1 + 1 = 2.

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